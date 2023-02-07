07 февраля 2023

Молодая екатеринбурженка погибла после аварии, которую устроил пьяный подросток

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19-девушка умерла в реанимации Фото:

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область), которая попала в аварию, устроенную пьяным подростком-рецидивистом, погибла в реанимации, не пережив полученных травм. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, свердловчанка погибла после того, как была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. 19-летняя девушка села в машину к 17-летнему подростку, который, оказавшись пьяным, влетел во встречную машину.

Самого водителя госпитализировали с переломами. Никто из находящихся в машине не был пристегнут, а подросток уже несколько раз привлекался за нарушение закона и был отправлен в колонию.

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Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область), которая попала в аварию, устроенную пьяным подростком-рецидивистом, погибла в реанимации, не пережив полученных травм. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. По данным ведомства, свердловчанка погибла после того, как была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. 19-летняя девушка села в машину к 17-летнему подростку, который, оказавшись пьяным, влетел во встречную машину. Самого водителя госпитализировали с переломами. Никто из находящихся в машине не был пристегнут, а подросток уже несколько раз привлекался за нарушение закона и был отправлен в колонию.
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