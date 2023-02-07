Молодая екатеринбурженка погибла после аварии, которую устроил пьяный подросток

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область), которая попала в аварию, устроенную пьяным подростком-рецидивистом, погибла в реанимации, не пережив полученных травм. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
По данным ведомства, свердловчанка погибла после того, как была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. 19-летняя девушка села в машину к 17-летнему подростку, который, оказавшись пьяным, влетел во встречную машину.
Самого водителя госпитализировали с переломами. Никто из находящихся в машине не был пристегнут, а подросток уже несколько раз привлекался за нарушение закона и был отправлен в колонию.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.