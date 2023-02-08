19FortyFive назвало один шаг Путина, которым РФ победит на Украине

19FortyFive: ядерные испытания РФ снизят поддержку Украины странами НАТО

08 февраля 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин может победить в конфликте на Украине, если начнет проведение ядерных испытаний, пишет 19FortyFive Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Россия начнет проводить ядерные испытания, то это станет для стран НАТО сигналом, который поможет снизить уровень их участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает политолог Джордж Уолш. «Ядерное испытание станет сигналом для НАТО. <…> В течение нескольких дней и недель после начала испытаний, западные СМИ будут зацикливаться на этом, тем самым усиливая страх Запада перед атомным Армагеддоном. <…> Сократите или удалите линию снабжения [НАТО на Украине], и [президент РФ Владимир] сможет победить», — пишет Джордж Уолш в материале 19FortyFive. По его словам, Россия могла бы использовать ядерную угрозу, чтобы заставить страны НАТО отказаться от поддержки Украины. Ранее в МИД РФ заявляли, что США развязали против РФ «тотальную гибридную войну». И это может привести к столкновению двух ядерных сверхдержав. Ранее председатель военного комитета организации адмирал Роб Бауэр заявлял, что Североатлантический альянс готовится к вероятной военной конфронтации.

Если Россия начнет проводить ядерные испытания, то это станет для стран НАТО сигналом, который поможет снизить уровень их участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает политолог Джордж Уолш. «Ядерное испытание станет сигналом для НАТО. <…> В течение нескольких дней и недель после начала испытаний, западные СМИ будут зацикливаться на этом, тем самым усиливая страх Запада перед атомным Армагеддоном. <…> Сократите или удалите линию снабжения [НАТО на Украине], и [президент РФ Владимир] сможет победить», — пишет Джордж Уолш в материале 19FortyFive. По его словам, Россия могла бы использовать ядерную угрозу, чтобы заставить страны НАТО отказаться от поддержки Украины. Ранее в МИД РФ заявляли, что США развязали против РФ «тотальную гибридную войну». И это может привести к столкновению двух ядерных сверхдержав. Ранее председатель военного комитета организации адмирал Роб Бауэр заявлял, что Североатлантический альянс готовится к вероятной военной конфронтации.