19FortyFive назвало один шаг Путина, которым РФ победит на Украине

19FortyFive: ядерные испытания РФ снизят поддержку Украины странами НАТО
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Владимир Путин может победить в конфликте на Украине, если начнет проведение ядерных испытаний, пишет 19FortyFive Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если Россия начнет проводить ядерные испытания, то это станет для стран НАТО сигналом, который поможет снизить уровень их участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает политолог Джордж Уолш.

«Ядерное испытание станет сигналом для НАТО. <…> В течение нескольких дней и недель после начала испытаний, западные СМИ будут зацикливаться на этом, тем самым усиливая страх Запада перед атомным Армагеддоном. <…> Сократите или удалите линию снабжения [НАТО на Украине], и [президент РФ Владимир] сможет победить», — пишет Джордж Уолш в материале 19FortyFive. По его словам, Россия могла бы использовать ядерную угрозу, чтобы заставить страны НАТО отказаться от поддержки Украины.

Ранее в МИД РФ заявляли, что США развязали против РФ «тотальную гибридную войну». И это может привести к столкновению двух ядерных сверхдержав. Ранее председатель военного комитета организации адмирал Роб Бауэр заявлял, что Североатлантический альянс готовится к вероятной военной конфронтации.

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Если Россия начнет проводить ядерные испытания, то это станет для стран НАТО сигналом, который поможет снизить уровень их участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает политолог Джордж Уолш. «Ядерное испытание станет сигналом для НАТО. <…> В течение нескольких дней и недель после начала испытаний, западные СМИ будут зацикливаться на этом, тем самым усиливая страх Запада перед атомным Армагеддоном. <…> Сократите или удалите линию снабжения [НАТО на Украине], и [президент РФ Владимир] сможет победить», — пишет Джордж Уолш в материале 19FortyFive. По его словам, Россия могла бы использовать ядерную угрозу, чтобы заставить страны НАТО отказаться от поддержки Украины. Ранее в МИД РФ заявляли, что США развязали против РФ «тотальную гибридную войну». И это может привести к столкновению двух ядерных сверхдержав. Ранее председатель военного комитета организации адмирал Роб Бауэр заявлял, что Североатлантический альянс готовится к вероятной военной конфронтации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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