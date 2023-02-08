МИД РФ предвосхитил начало ядерной войны с США

США развязали против РФ тотальную гибридную войну и на этом фоне их заявления о продолжении инспекции в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) выглядят цинично. Об этом заявили в МИД России.
«США по сути развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. <…> Заявление Вашингтона о возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ откровенно циничны», — говорится в сообщении МИД.
В министерстве также подчеркнули, что РФ отвергает претензии США, связанные с «несоблюдением» российской стороной положений Договора о СНВ. В МИД РФ подчеркнули, что Россия в ответ на агрессивную политику США была вынуждена временно вывести свои стратегические объекты из-под инспекционного режима, но это не противоречит ядерному договору.
Ранее Госдеп США обвинил Россию в нарушении ДСНВ. Так он отреагировал на «блокирование» Россией американских инспекций по ядерному договору. Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Вашингтон своими действиями подорвал принципы реализации ДСНВ, сообщает «Национальная служба новостей». В министерстве также подчеркнули, что американское руководство предпринимает попытки обвинить Москву в том, в чем виновато само. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают Nation News.
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США развязали против РФ тотальную гибридную войну и на этом фоне их заявления о продолжении инспекции в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) выглядят цинично. Об этом заявили в МИД России. «США по сути развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. <…> Заявление Вашингтона о возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ откровенно циничны», — говорится в сообщении МИД. В министерстве также подчеркнули, что РФ отвергает претензии США, связанные с «несоблюдением» российской стороной положений Договора о СНВ. В МИД РФ подчеркнули, что Россия в ответ на агрессивную политику США была вынуждена временно вывести свои стратегические объекты из-под инспекционного режима, но это не противоречит ядерному договору. Ранее Госдеп США обвинил Россию в нарушении ДСНВ. Так он отреагировал на «блокирование» Россией американских инспекций по ядерному договору. Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Вашингтон своими действиями подорвал принципы реализации ДСНВ, сообщает «Национальная служба новостей». В министерстве также подчеркнули, что американское руководство предпринимает попытки обвинить Москву в том, в чем виновато само. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают Nation News.