Челябинцы в 2022 году отдавали предпочтение корейским иномаркам

Треть онлайн-покупок автомобилей в Челябинске в 2022 году пришлась на Kia и Hyundai

Две корейских иномарки возглавили рейтинг автопредпочтений челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 33% покупателей автомобилей онлайн в 2022 году приобрели корейские иномарки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «СберАвто», самыми востребованными стали марки Kia и Hyundai.

«В 2022 году жители Челябинска чаще всего отдавали свое предпочтение автомобилям корейских брендов. На первом месте по популярности оказалась марка Kia (20% от всех продаж в городе), на втором — Hyundai (13%)», — уточнили URA.RU в «СберАвто».

Третью строку популярности разделили автомобили марок Lada и Skoda, на которые пришлось по семь процентов покупок. Самыми популярными моделями стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Skoda Rapid. В 2021 году предпочтения жителей Челябинска отличались: по объему продаж с показателем в 13% лидировала Lada, следом за ней шла Toyota (10%), а замыкала тройку Kia (8%).

Исследование «СберАвто» показало, что челябинцы стали покупать машины онлайн на 60% чаще, чем в 2021 году. На Челябинск в 2022 году пришлось 22% всех онлайн-сделок в УрФО. Город оказался на втором месте по количеству совершенных онлайн-покупок на Урале, уступив Екатеринбургу (35%), но опередив Тюмень (18%), Сургут (6%), Магнитогорск (4%) и другие города УрФО. В общероссийском рейтинге городов-лидеров по количеству приобретенных онлайн автомобилей Челябинск занимает седьмое место.