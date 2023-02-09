09 февраля 2023

В выходные в Челябинской области будет сильный ветер и туман. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз, зима. Челябинск, снег, пешеходный переход, холод, зима, погода, пешеходы, климат, мороз, туман, метеоусловия
Туман в территориях области прогнозируют на 11 февраля Фото:

В выходные дни на Челябинскую область опустится туман и подуют сильные ветра. По данным Челябгидромета, ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду.

«Ветер в регионе будет северо-западным с переходом на южный. Скорость 11 февраля составит 4—9 метров в секунду, местами будут порывы до 12 метров», — отметили метеорологи на сайте.

В Челябинске максимальная скорость ветра достигнет девяти метров в секунду в субботу и воскресенье. При этом диапазон дневных температур в выходные в столице области составит от минус двух до минус семи градусов. В воскресенье ночью будет холодно: до минус 17 градусов. В некоторых районах области прогнозируют, что столбик термометра в последний день недели опустится в ночные часы до отметки в минус 22 градуса.

Туманы в регионе будут наблюдаться местами 11 февраля. Возможен снег. На следующий день, 12 февраля, погода прояснится. В Челябинске без существенных осадков, по области возможен небольшой снег.

Ночью 12 февраля в регионе местами ожидается до 22 градусов мороза
Снег в Челябинске возможен в субботу

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В выходные дни на Челябинскую область опустится туман и подуют сильные ветра. По данным Челябгидромета, ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду. «Ветер в регионе будет северо-западным с переходом на южный. Скорость 11 февраля составит 4—9 метров в секунду, местами будут порывы до 12 метров», — отметили метеорологи на сайте. В Челябинске максимальная скорость ветра достигнет девяти метров в секунду в субботу и воскресенье. При этом диапазон дневных температур в выходные в столице области составит от минус двух до минус семи градусов. В воскресенье ночью будет холодно: до минус 17 градусов. В некоторых районах области прогнозируют, что столбик термометра в последний день недели опустится в ночные часы до отметки в минус 22 градуса. Туманы в регионе будут наблюдаться местами 11 февраля. Возможен снег. На следующий день, 12 февраля, погода прояснится. В Челябинске без существенных осадков, по области возможен небольшой снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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