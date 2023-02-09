В выходные в Челябинской области будет сильный ветер и туман. Скрин

10 февраля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Туман в территориях области прогнозируют на 11 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В выходные дни на Челябинскую область опустится туман и подуют сильные ветра. По данным Челябгидромета, ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду. «Ветер в регионе будет северо-западным с переходом на южный. Скорость 11 февраля составит 4—9 метров в секунду, местами будут порывы до 12 метров», — отметили метеорологи на сайте. В Челябинске максимальная скорость ветра достигнет девяти метров в секунду в субботу и воскресенье. При этом диапазон дневных температур в выходные в столице области составит от минус двух до минус семи градусов. В воскресенье ночью будет холодно: до минус 17 градусов. В некоторых районах области прогнозируют, что столбик термометра в последний день недели опустится в ночные часы до отметки в минус 22 градуса. Туманы в регионе будут наблюдаться местами 11 февраля. Возможен снег. На следующий день, 12 февраля, погода прояснится. В Челябинске без существенных осадков, по области возможен небольшой снег. Ночью 12 февраля в регионе местами ожидается до 22 градусов мороза Скрин: сайт Челябгидрометцентра Снег в Челябинске возможен в субботу Скрин: сайт Челябгидрометцентра

В выходные дни на Челябинскую область опустится туман и подуют сильные ветра. По данным Челябгидромета, ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду. «Ветер в регионе будет северо-западным с переходом на южный. Скорость 11 февраля составит 4—9 метров в секунду, местами будут порывы до 12 метров», — отметили метеорологи на сайте. В Челябинске максимальная скорость ветра достигнет девяти метров в секунду в субботу и воскресенье. При этом диапазон дневных температур в выходные в столице области составит от минус двух до минус семи градусов. В воскресенье ночью будет холодно: до минус 17 градусов. В некоторых районах области прогнозируют, что столбик термометра в последний день недели опустится в ночные часы до отметки в минус 22 градуса. Туманы в регионе будут наблюдаться местами 11 февраля. Возможен снег. На следующий день, 12 февраля, погода прояснится. В Челябинске без существенных осадков, по области возможен небольшой снег.