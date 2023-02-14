Власти пермского города бьют тревогу из-за вспышки ВИЧ

Мэрия Нытвы просит жителей узнать свой ВИЧ-статус из-за вспышки болезни
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День борьбы со СПИДом. Екатеринбург, красная лента, ельцин центр, вич, спид, медиафасад, день борьбы со спидом
Всего в городе более 900 ВИЧ-инфицированных Фото:

Администрация Нытвенского округа (Пермский край) обратила внимание жителей на ухудшение ситуации с заболеваемостью ВИЧ. За 2022 год было выявлено в 2,5 раза больше заболеваний, чем в 2021 году. О проблеме мэрия сообщила в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Нытвенского городского округа! Обращаем ваше внимание на ухудшение ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в нашем округе за 2022 год!» — говорится в группе. В связи с этим власти призывают жителей узнать свой ВИЧ-статус в районной больнице.

По данным на 1 января 2023 года, всего в округ проживает 916 инфицированных, из них 10 детей. В 2022 году в городе было выявлено 70 случаев заражения, а за 2021 год — 20 случаев. Всего население округа — 16 тысяч человек.

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Администрация Нытвенского округа (Пермский край) обратила внимание жителей на ухудшение ситуации с заболеваемостью ВИЧ. За 2022 год было выявлено в 2,5 раза больше заболеваний, чем в 2021 году. О проблеме мэрия сообщила в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые жители Нытвенского городского округа! Обращаем ваше внимание на ухудшение ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в нашем округе за 2022 год!» — говорится в группе. В связи с этим власти призывают жителей узнать свой ВИЧ-статус в районной больнице. По данным на 1 января 2023 года, всего в округ проживает 916 инфицированных, из них 10 детей. В 2022 году в городе было выявлено 70 случаев заражения, а за 2021 год — 20 случаев. Всего население округа — 16 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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