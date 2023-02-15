Пермская УК оставила дом без отопления и горячей воды в новогодние праздники

15 февраля 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

После того, как жителям дома дали горячую воду, отключили отопление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась на управляющую компанию ООО УК «Юбилейная» из-за качества обслуживания. В доме жительницы во время новогодних праздников отключили горячую воду, а после каникул — отопление. Об этом недовольная жительница рассказала URA.RU. «Проблемы с горячей водой у нас начались 20 декабря, совсем горячая вода пропала у нас в январе, когда наконец-то начали производить работы. А в виду того, что бойлер собрали не правильно, у нас пропало отопление, но аварийка исправила и все довольно быстро сделали», — рассказала местная жительница. По словам собеседницы, с конца декабря горячую воду давали только в ночное время суток, а позже и совсем отключили. Также жительница дома пожаловалась на крышу, которая протекает ежесезонно. В УК возмущенной жительнице ответили, что ремонт крыши будет проводится, когда будет финансирование. В планах у девушки направить жалобу в инспекцию госжиландзора. В УК направлен запрос. По словам пермячки, на управляющую компанию жаловались и жители других домов. Основные претензии заключаются в протекающей крыше и проблемах с канализацией.

Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась на управляющую компанию ООО УК «Юбилейная» из-за качества обслуживания. В доме жительницы во время новогодних праздников отключили горячую воду, а после каникул — отопление. Об этом недовольная жительница рассказала URA.RU. «Проблемы с горячей водой у нас начались 20 декабря, совсем горячая вода пропала у нас в январе, когда наконец-то начали производить работы. А в виду того, что бойлер собрали не правильно, у нас пропало отопление, но аварийка исправила и все довольно быстро сделали», — рассказала местная жительница. По словам собеседницы, с конца декабря горячую воду давали только в ночное время суток, а позже и совсем отключили. Также жительница дома пожаловалась на крышу, которая протекает ежесезонно. В УК возмущенной жительнице ответили, что ремонт крыши будет проводится, когда будет финансирование. В планах у девушки направить жалобу в инспекцию госжиландзора. В УК направлен запрос. По словам пермячки, на управляющую компанию жаловались и жители других домов. Основные претензии заключаются в протекающей крыше и проблемах с канализацией.