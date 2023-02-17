В ДТП в Пермском крае погиб водитель из Татарстана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае в смертельном ДТП погиб водитель. Авария произошла на территории Очерского городского округа. Мужчина, который управлял грузовым фургоном, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«По предварительной информации, по автодороге М7- Волга со стороны Перми в направлении Ижевска двигался автомобиль Ford Transit под управлением жителя республики Татарстан 1978 года рождения. На 384 км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автопоездом Scania с полуприцепом под управлением водителя 1998 года рождения», — сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

От столкновения водитель автомобиля Ford Transit погиб на месте. Сотрудники полиции сейчас проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.