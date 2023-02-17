17 февраля 2023

В Пермском крае в смертельном ДТП погиб водитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В ДТП в Пермском крае погиб водитель из Татарстана Фото:

В Пермском крае в смертельном ДТП погиб водитель. Авария произошла на территории Очерского городского округа. Мужчина, который управлял грузовым фургоном, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«По предварительной информации, по автодороге М7- Волга со стороны Перми в направлении Ижевска двигался автомобиль Ford Transit под управлением жителя республики Татарстан 1978 года рождения. На 384 км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автопоездом Scania с полуприцепом под управлением водителя 1998 года рождения», — сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

От столкновения водитель автомобиля Ford Transit погиб на месте. Сотрудники полиции сейчас проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.

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В Пермском крае в смертельном ДТП погиб водитель. Авария произошла на территории Очерского городского округа. Мужчина, который управлял грузовым фургоном, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. «По предварительной информации, по автодороге М7- Волга со стороны Перми в направлении Ижевска двигался автомобиль Ford Transit под управлением жителя республики Татарстан 1978 года рождения. На 384 км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автопоездом Scania с полуприцепом под управлением водителя 1998 года рождения», — сообщили в Госавтоинспекции Пермского края. От столкновения водитель автомобиля Ford Transit погиб на месте. Сотрудники полиции сейчас проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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