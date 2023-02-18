Бастрыкин взял на контроль жалобу мамы подростка из ХМАО, умершего после удаления зуба

19 февраля 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Бастрыкин заинтересовался жалобой жительницы Нижневартовска, потерявшей сына из-за удаления зуба Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации в связи с жалобой жительницы Нижневартовска (ХМАО), у которой сын умер после удаления зуба в городской стоматологии. Женщина утверждает, что ей не дают ознакомиться с документами, изъятыми из медицинского учреждения. Информация размещена на официальном telegram-канале информационного центра СК России. «А.И. Бастрыкин поручил доложить в связи с обращением жительницы г. Нижневартовска о несогласии с ходом расследования уголовного дела о смерти ее 18-летнего сына. Заявительница полагает, что не может ознакомиться с изъятой из лечебных учреждений медицинской документацией, в связи с чем она как потерпевшая ограничена в возможности ходатайствовать о постановке дополнительных вопросов эксперту», — говорится в сообщении ведомства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин устроил разнос следователям из ХМАО из-за смертей в больницах. Речь идет о двух уголовных делах, которые были возбуждены после смертей жителей ХМАО в больницах Нижневартовска или после получения там помощи. Один из случаев касался гибели 18-летнего молодого человека после визита в стоматологию и удаления там зуба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации в связи с жалобой жительницы Нижневартовска (ХМАО), у которой сын умер после удаления зуба в городской стоматологии. Женщина утверждает, что ей не дают ознакомиться с документами, изъятыми из медицинского учреждения. Информация размещена на официальном telegram-канале информационного центра СК России. «А.И. Бастрыкин поручил доложить в связи с обращением жительницы г. Нижневартовска о несогласии с ходом расследования уголовного дела о смерти ее 18-летнего сына. Заявительница полагает, что не может ознакомиться с изъятой из лечебных учреждений медицинской документацией, в связи с чем она как потерпевшая ограничена в возможности ходатайствовать о постановке дополнительных вопросов эксперту», — говорится в сообщении ведомства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин устроил разнос следователям из ХМАО из-за смертей в больницах. Речь идет о двух уголовных делах, которые были возбуждены после смертей жителей ХМАО в больницах Нижневартовска или после получения там помощи. Один из случаев касался гибели 18-летнего молодого человека после визита в стоматологию и удаления там зуба.