В ХМАО волонтеры ищут пропавшую женщину в норковой шубе

В Нягани (ХМАО) волонтеры объявили поиски пропавшей 37-летней Светланы Ипатовой. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей-Югра г. Нягань» в соцсети «ВКонакте», она была одета в норковую шубу.
«Пропала женщина! Светлана Ипатова,1985 г. р. Ушла с домашнего адреса (район Восточного), с 14 на 15 февраля 2023 года, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Была одета: норковая шуба, коричневая», — сообщается в группе. Жителей, которые располагают информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам 8-929-292-99-55 или 112.
Ранее сообщалось, что в Сургуте волонтеры искали пропавшего Сергея Бакланова. 61-летний мужчина пропал 19 января.
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