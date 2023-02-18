В ХМАО волонтеры ищут пропавшую женщину в норковой шубе

19 февраля 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Женщина была одета в коричневую норковую шубу (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нягани (ХМАО) волонтеры объявили поиски пропавшей 37-летней Светланы Ипатовой. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей-Югра г. Нягань» в соцсети «ВКонакте», она была одета в норковую шубу. «Пропала женщина! Светлана Ипатова,1985 г. р. Ушла с домашнего адреса (район Восточного), с 14 на 15 февраля 2023 года, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Была одета: норковая шуба, коричневая», — сообщается в группе. Жителей, которые располагают информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам 8-929-292-99-55 или 112. Ранее сообщалось, что в Сургуте волонтеры искали пропавшего Сергея Бакланова. 61-летний мужчина пропал 19 января. «Поиск пропавших людей-Югра г. Нягань», «ВКонтакте»

В Нягани (ХМАО) волонтеры объявили поиски пропавшей 37-летней Светланы Ипатовой. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей-Югра г. Нягань» в соцсети «ВКонакте», она была одета в норковую шубу. «Пропала женщина! Светлана Ипатова,1985 г. р. Ушла с домашнего адреса (район Восточного), с 14 на 15 февраля 2023 года, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Была одета: норковая шуба, коричневая», — сообщается в группе. Жителей, которые располагают информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам 8-929-292-99-55 или 112. Ранее сообщалось, что в Сургуте волонтеры искали пропавшего Сергея Бакланова. 61-летний мужчина пропал 19 января.