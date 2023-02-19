Многодетную чиновницу из ХМАО восстановили на работе после вмешательства прокуратуры

Чиновницу из Перегребного восстановили в должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Октябрьского района помогла восстановиться на работе многодетной чиновнице из мэрии сельского поселения Перегребное. В публикации на сайте ведомства указано, что ее уволили незаконно.

«Прокуратура Октябрьского района в ходе проверки в администрации Перегребного выявила нарушения трудового законодательства при увольнении многодетной матери. Заявительница работала главным специалистом отдела правового обеспечения, муниципальной службы и социальной политики», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Глава сельского поселения Андрей Козлов издал приказ о прекращении трудового договора в январе 2022 года со ссылкой на отказ сотрудницы продолжать работу из-за изменения условий. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что женщину не уведомили должным образом. Прокурор района внес представление в адрес главы Перегребного, которое было рассмотрено и удовлетворено. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, многодетную мать восстановили в должности и выплатили ей зарплату за время вынужденного прогула.

Ранее URA.RU сообщало о многодетной матери из Мегиона, которая отсудила у застройщика 3 миллиона рублей. Компания не выполнила своих обязательств, и оставила женщине с девятью приемными детьми недостроенный дом.