Свердловские депутаты разрешили жителям новостроек не платить за капремонт

21 февраля 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Профильный комитет рассмотрел поправку, которую ранее предложил губернатор Куйвашев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мораторий на уплату взносов по капремонту для жителей новостроек в Свердловской области следует сохранить. К такому решению пришли члены комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания Свердловской области, следует из информации на официальном сайте Заксо. «Суть поправок в том, что мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов-новостроек сохраняется. Члены комитета поддержали предложение губернатора и рекомендовали Законодательному собранию принять законопроект», — следует из сообщения депутатов. Теперь поправки в закон предстоит рассмотреть в третьем чтении, и если их одобрят, жители новостроек смогут не платить взносы по капремонту. Поправку, которая предусматривает сохранение трехлетнего моратория на плату за капремонт в новостройках, ранее внес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Мораторий на уплату взносов по капремонту для жителей новостроек в Свердловской области следует сохранить. К такому решению пришли члены комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания Свердловской области, следует из информации на официальном сайте Заксо. «Суть поправок в том, что мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов-новостроек сохраняется. Члены комитета поддержали предложение губернатора и рекомендовали Законодательному собранию принять законопроект», — следует из сообщения депутатов. Теперь поправки в закон предстоит рассмотреть в третьем чтении, и если их одобрят, жители новостроек смогут не платить взносы по капремонту. Поправку, которая предусматривает сохранение трехлетнего моратория на плату за капремонт в новостройках, ранее внес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.