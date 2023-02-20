20 февраля 2023

Свердловские депутаты разрешили жителям новостроек не платить за капремонт

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Профильный комитет рассмотрел поправку, которую ранее предложил губернатор Куйвашев Фото:

Мораторий на уплату взносов по капремонту для жителей новостроек в Свердловской области следует сохранить. К такому решению пришли члены комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания Свердловской области, следует из информации на официальном сайте Заксо.

«Суть поправок в том, что мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов-новостроек сохраняется. Члены комитета поддержали предложение губернатора и рекомендовали Законодательному собранию принять законопроект», — следует из сообщения депутатов.

Теперь поправки в закон предстоит рассмотреть в третьем чтении, и если их одобрят, жители новостроек смогут не платить взносы по капремонту. Поправку, которая предусматривает сохранение трехлетнего моратория на плату за капремонт в новостройках, ранее внес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Мораторий на уплату взносов по капремонту для жителей новостроек в Свердловской области следует сохранить. К такому решению пришли члены комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания Свердловской области, следует из информации на официальном сайте Заксо. «Суть поправок в том, что мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов-новостроек сохраняется. Члены комитета поддержали предложение губернатора и рекомендовали Законодательному собранию принять законопроект», — следует из сообщения депутатов. Теперь поправки в закон предстоит рассмотреть в третьем чтении, и если их одобрят, жители новостроек смогут не платить взносы по капремонту. Поправку, которая предусматривает сохранение трехлетнего моратория на плату за капремонт в новостройках, ранее внес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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