Под Екатеринбургом иномарка врезалась в «Газель». Фото

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Авария произошла на Челябинском тракте под Екатеринбургом Фото:

Мужчина на Land Rover не справился с управлением на Челябинском тракте под Екатеринбургом и врезался в «Газель», которая перевозила двери и окна. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

«На выезде из Екатеринбурга, на Челябинском тракте произошло серьезное ДТП,», — рассказал очевидец в сообществе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Информация о пострадавших на данный момент неизвестна.

По словам очевидца, авария произошла днем 22 февраля возле поворота в сторону деревни Большое Седельниково. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Мужчина на Land Rover не справился с управлением на Челябинском тракте под Екатеринбургом и врезался в «Газель», которая перевозила двери и окна. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «На выезде из Екатеринбурга, на Челябинском тракте произошло серьезное ДТП,», — рассказал очевидец в сообществе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Информация о пострадавших на данный момент неизвестна. По словам очевидца, авария произошла днем 22 февраля возле поворота в сторону деревни Большое Седельниково. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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