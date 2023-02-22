Авария произошла на Челябинском тракте под Екатеринбургом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчина на Land Rover не справился с управлением на Челябинском тракте под Екатеринбургом и врезался в «Газель», которая перевозила двери и окна. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

«На выезде из Екатеринбурга, на Челябинском тракте произошло серьезное ДТП,», — рассказал очевидец в сообществе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Информация о пострадавших на данный момент неизвестна.

По словам очевидца, авария произошла днем 22 февраля возле поворота в сторону деревни Большое Седельниково. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Фото: сообщество «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»