Челябинский депутат-фронтовик поздравил однополчан с Днем защитника Отечества

Колесников одним из первых депутатов Госдумы отправился на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников поздравил однополчан с Днем защитника Отечества. Поздравление он разместил утром 23 февраля в соцсетях.

«Друзья! Однополчане! Воины! Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества — днем мужества, благородства, чести. Сегодня мы встречаем этот праздник в боевой обстановке, так пусть рядом будут только надежные друзья и товарищи, а за плечами — крепкий тыл. Все вы — настоящие мужчины, настоящие герои. Именно таким, как вы, и посвятил свои строки наш знаменитый уральский поэт-фронтовик Михаил Львов. Горжусь каждым из вас! Здоровья вам. Да хранит вас Бог! Наше дело правое. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!!!» — написал Колесников в своем telegram-канале.

Колесников одним из первых депутатов Госдумы отправился на фронт. Пройдя курс боевого слаживания, он присоединился к БАРС «Каскад», где сейчас и проходит службу.