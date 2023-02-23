Российскую делегацию не пустили на возложение цветов к советскому памятнику в Вене

Российская делегация на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не была допущена к церемонии возложения цветов в честь 23 Февраля к советскому памятнику в Австрии. Об этом рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Недопуск связали с визовыми ограничениями.
«От них [российских делегатов] потребовали при выдаче виз подписать своего рода декларацию о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе парламентской ассамблеи», — рассказал Дмитрий Любинский журналисту РИА Новости. Условие декларации распространилось в том числе на церемонию возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям.
В честь Дня защитника Отечества венок к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены возложил президент России Владимир Путин, передает RT. Также в церемонии участвовал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!