Российскую делегацию не пустили на возложение цветов к советскому памятнику в Вене

23 февраля 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Российские дипломаты в Вене не смогли попасть к памятнику советского солдата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российская делегация на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не была допущена к церемонии возложения цветов в честь 23 Февраля к советскому памятнику в Австрии. Об этом рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Недопуск связали с визовыми ограничениями. «От них [российских делегатов] потребовали при выдаче виз подписать своего рода декларацию о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе парламентской ассамблеи», — рассказал Дмитрий Любинский журналисту РИА Новости. Условие декларации распространилось в том числе на церемонию возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям. В честь Дня защитника Отечества венок к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены возложил президент России Владимир Путин, передает RT. Также в церемонии участвовал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Российская делегация на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не была допущена к церемонии возложения цветов в честь 23 Февраля к советскому памятнику в Австрии. Об этом рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Недопуск связали с визовыми ограничениями. «От них [российских делегатов] потребовали при выдаче виз подписать своего рода декларацию о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе парламентской ассамблеи», — рассказал Дмитрий Любинский журналисту РИА Новости. Условие декларации распространилось в том числе на церемонию возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям. В честь Дня защитника Отечества венок к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены возложил президент России Владимир Путин, передает RT. Также в церемонии участвовал глава Минобороны России Сергей Шойгу.