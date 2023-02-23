В Челябинске продается сауна за 45 млн рублей. Скрин

24 февраля 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

В банном комплексе четыре зала, оформленных в разных стилях (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске продается сауна за 45 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается банный комплекс расположенный в хорошей локации с действующей клиентской базой, работающий круглосуточно. Адрес: Челябинская область, Челябинск, поселок Шершни, Трактовая ул., 32, район Центральный. Общая площадь комплекса 400 кв. м. В комплексе 4 зала — оформленные в разных стилях по дизайн проекту с бассейнами, комнатами отдыха, саунами, интернет телевидением и индивидуальными мангальными зонами», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что помещение продается со всем оборудованием, мебелью, посудой и техникой. Есть котельная с современным оборудованием, позволяющим комплексу полностью функционировать самостоятельною Оно включает в себя скважину, котел, систему фильтрации. Ехать до центра города от комплекса 5 минут. Недавно в Челябинской области на продажу была выставлена база отдыха. Объект, расположенный на лечебном озере Узункуль, продавался за 15,5 млн рублей. На фото к объявлению — сауна «Одиссей» Скрин: сайт «Авито»

В Челябинске продается сауна за 45 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается банный комплекс расположенный в хорошей локации с действующей клиентской базой, работающий круглосуточно. Адрес: Челябинская область, Челябинск, поселок Шершни, Трактовая ул., 32, район Центральный. Общая площадь комплекса 400 кв. м. В комплексе 4 зала — оформленные в разных стилях по дизайн проекту с бассейнами, комнатами отдыха, саунами, интернет телевидением и индивидуальными мангальными зонами», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что помещение продается со всем оборудованием, мебелью, посудой и техникой. Есть котельная с современным оборудованием, позволяющим комплексу полностью функционировать самостоятельною Оно включает в себя скважину, котел, систему фильтрации. Ехать до центра города от комплекса 5 минут. Недавно в Челябинской области на продажу была выставлена база отдыха. Объект, расположенный на лечебном озере Узункуль, продавался за 15,5 млн рублей.