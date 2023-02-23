На Украине погиб Евгений Журбенко из Первоуральска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Первоуральска Евгений Журбенко. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

«Скорбим вместе с родными. В зоне спецоперации погиб Евгений Журбенко», — написал Тюменцев на странице в соцсети «ВКонтакте».

Евгению было 53 года. Он родился в Первоуральске, однако жил и учился в Новоуральске. Последние 20 лет жил в Екатеринбурге. Журбенко работал менеджером аквапарка «Лимпопо», сообщает Тюменцев.

«У Евгения было много друзей, которые ценили и уважали его. С ним можно было поговорить на любую тему, Евгений был невероятно эрудированным, казалось, что он знает ответы на любые вопросы», — добавил глава свердловского города. Евгений часто посещал церковь, был глубоко верующим. На фронт он уехал в июле 2022 года.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам российского лидера, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.