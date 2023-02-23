23 февраля 2023

Свердловский солдат погиб в ходе спецоперации на Украине. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, сапоги, похороны, солдат
На Украине погиб Евгений Журбенко из Первоуральска (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Первоуральска Евгений Журбенко. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

«Скорбим вместе с родными. В зоне спецоперации погиб Евгений Журбенко», — написал Тюменцев на странице в соцсети «ВКонтакте».

Евгению было 53 года. Он родился в Первоуральске, однако жил и учился в Новоуральске. Последние 20 лет жил в Екатеринбурге. Журбенко работал менеджером аквапарка «Лимпопо», сообщает Тюменцев.

«У Евгения было много друзей, которые ценили и уважали его. С ним можно было поговорить на любую тему, Евгений был невероятно эрудированным, казалось, что он знает ответы на любые вопросы», — добавил глава свердловского города. Евгений часто посещал церковь, был глубоко верующим. На фронт он уехал в июле 2022 года.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам российского лидера, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.

Евгению Журбенко было 53 года
Фото:

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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Первоуральска Евгений Журбенко. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. «Скорбим вместе с родными. В зоне спецоперации погиб Евгений Журбенко», — написал Тюменцев на странице в соцсети «ВКонтакте». Евгению было 53 года. Он родился в Первоуральске, однако жил и учился в Новоуральске. Последние 20 лет жил в Екатеринбурге. Журбенко работал менеджером аквапарка «Лимпопо», сообщает Тюменцев. «У Евгения было много друзей, которые ценили и уважали его. С ним можно было поговорить на любую тему, Евгений был невероятно эрудированным, казалось, что он знает ответы на любые вопросы», — добавил глава свердловского города. Евгений часто посещал церковь, был глубоко верующим. На фронт он уехал в июле 2022 года. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам российского лидера, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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