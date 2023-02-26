Зеленский договорился с МИД Саудовской Аравии о новом пакете помощи Украине 26 февраля 2023 в 21:08 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский получит помощь на сумму 400 млн долларов Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителем Саудовской Аравии и договорился с ним о предоставлении гуманитарной помощи Киеву. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Украина получит реальную помощь от Саудовской Аравии, которая считается крупнейшей экономикой Ближнего Востока. Были подписаны два документа, формализовали предоставление Украине пакета помощи в размере 400 млн долларов: гумпомощи на 100 млн долларов и нефтепродуктов на 300 млн долларов», — сообщил Ермак в telegram-канале . Он отметил, что такое решение было принято в результате встречи главы МИД Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда с Зеленским в Киеве. Зеленский анонсировал помощь от Саудовской Аравии на сумму 400 млн долларов еще в октябре. Он сообщал, что договорился об этом с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Также Украине помогают страны Запада, поставляя оружие. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителем Саудовской Аравии и договорился с ним о предоставлении гуманитарной помощи Киеву. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Украина получит реальную помощь от Саудовской Аравии, которая считается крупнейшей экономикой Ближнего Востока. Были подписаны два документа, формализовали предоставление Украине пакета помощи в размере 400 млн долларов: гумпомощи на 100 млн долларов и нефтепродуктов на 300 млн долларов», — сообщил Ермак в telegram-канале. Он отметил, что такое решение было принято в результате встречи главы МИД Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда с Зеленским в Киеве. Зеленский анонсировал помощь от Саудовской Аравии на сумму 400 млн долларов еще в октябре. Он сообщал, что договорился об этом с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Также Украине помогают страны Запада, поставляя оружие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям