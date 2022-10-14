Зеленский: Саудовская Аравия пообещала предоставить Украине макрофинансовую помощь

Саудовская Аравия отправит Киеву 400 млн долларов гуманитарной помощи

15 октября 2022 в 06:05 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь. Об этом доложил президент Украины Владимир Зеленский. «Поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом [Аль Саудом]. […] Мы договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой помощи Украине», — написал он на странице в Twitter (заблокирован в РФ). Известно, что саудовский лидер позвонил Зеленскому 14 октября и пообещал предоставить Украине гуманитарную помощь в размере 400 млн долларов. Кроме того, президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере 725 млн долларов. Несмотря на это, подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис предрек ВСУ проблемы со снабжением войск. По его словам, помощь Украине может не прийти вовремя или поступит в малых количествах.

Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь. Об этом доложил президент Украины Владимир Зеленский. «Поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом [Аль Саудом]. […] Мы договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой помощи Украине», — написал он на странице в Twitter (заблокирован в РФ). Известно, что саудовский лидер позвонил Зеленскому 14 октября и пообещал предоставить Украине гуманитарную помощь в размере 400 млн долларов. Кроме того, президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере 725 млн долларов. Несмотря на это, подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис предрек ВСУ проблемы со снабжением войск. По его словам, помощь Украине может не прийти вовремя или поступит в малых количествах.