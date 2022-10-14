14 октября 2022

Зеленский: Саудовская Аравия пообещала предоставить Украине макрофинансовую помощь

Саудовская Аравия отправит Киеву 400 млн долларов гуманитарной помощи
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский заявил, что Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь Фото:
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Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь. Об этом доложил президент Украины Владимир Зеленский.

«Поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом [Аль Саудом]. […] Мы договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой помощи Украине», — написал он на странице в Twitter (заблокирован в РФ). Известно, что саудовский лидер позвонил Зеленскому 14 октября и пообещал предоставить Украине гуманитарную помощь в размере 400 млн долларов.

Кроме того, президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере 725 млн долларов. Несмотря на это, подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис предрек ВСУ проблемы со снабжением войск. По его словам, помощь Украине может не прийти вовремя или поступит в малых количествах.

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Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь. Об этом доложил президент Украины Владимир Зеленский. «Поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом [Аль Саудом]. […] Мы договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой помощи Украине», — написал он на странице в Twitter (заблокирован в РФ). Известно, что саудовский лидер позвонил Зеленскому 14 октября и пообещал предоставить Украине гуманитарную помощь в размере 400 млн долларов. Кроме того, президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере 725 млн долларов. Несмотря на это, подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис предрек ВСУ проблемы со снабжением войск. По его словам, помощь Украине может не прийти вовремя или поступит в малых количествах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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