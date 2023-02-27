Глава Минобороны ФРГ решил напугать Россию учениями НАТО в Польше

Глава Минобороны ФРГ: совместные учения стран НАТО в Польше пошлют сигнал Путину

НАТО проведет учения в Польше для демонстрации силы, заявил Борис Писториус Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Немецкие, американские и польские военнослужащие проведут совместные учения на территории Польши. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, отмечая, что такие учения продемонстрируют силу НАТО президенту России Владимиру Путину.

«Это было бы четким сигналом для союзных стран Восточной Европы и Балтии, но также и сигналом президенту России Путину о том, что НАТО не так слабо, как он полагал. Альянс намного сильнее и гораздо сплоченнее, чем до начала российской спецоперации на Украине», — заявил Борис Писториус в эфире телеканала ARD . Он отметил, что совместные учения пройдут при участии Германии, Польши и США.

После начала спецоперации России на Украине страны НАТО стали спонсировать Киев оружием. За 2022 год Украина получила 150 миллиардов долларов, что почти равно оборонному бюджету России. В декабре 2022 года страны НАТО анонсировали сумму военной помощи Киеву на год вперед. Она составила не менее 800 миллионов долларов.

Зимой некоторые западные страны объявили о начале поставок тяжелых танков на Украину. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что западные танки не сыграют существенной роли на поле боя из-за того, что у России есть специальное оружие для уничтожения тяжелых машин, его слова передает «Федеральное агентство новостей».