Спецслужбы вскрыли незаконную схему обналички в ресторанном бизнесе на 100 млрд рублей в год

Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная налоговая служба обнаружили незаконную схему обналичивания денег. Из данных материалов межведомственной проверки следует, что представители ресторанного бизнеса работали по принципу «разлома эквайринга». Годовой оборот в рамках схемы составлял 100 млрд рублей
«В ходе проверки выяснилось, что ключевым звеном в схеме была РНКО «РИБ» (расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк»), на базе которой была «создана дорогостоящая инфраструктура — собственный процессинг, центры обработки данных, найдены лояльные банки, обширная сеть терминалов по приему наличных платежей», — передает РБК со ссылкой на собственные источники. Рестораны имели возможность отчитываться перед клиентами в обычном режиме, но на самом деле деньги выводились через сторонние структуры. Оборот в рамках схемы составлял 100 млрд рублей в год.
Эквайринг представляет собой технологию, позволяющего принимать безналичную оплату банковскими картами или через бесконтактные системы. На своем этапе РИБ перенаправляла денежный поток от ресторанов различным поставщикам наличных.
О вскрытии мошеннической схемы РБК рассказывали в ноябре 2022 года. Рестораны использовали ее как для ухода от уплаты налогов, так и для вывода наличных. Схема позволяла проводить деньги через платежные терминалы, которые не принадлежали ресторану, чтобы не декларировать доходы в полном объеме.
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