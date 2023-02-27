В МИД РФ заявили о масштабном расширении Шанхайской организации сотрудничества

Лавров: к ШОС хотят присоединиться еще около 20 стран

27 февраля 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров рассказал о возможном расширении ШОС и БРИКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Количество стран, желающих стать членами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, достигло двух десятков. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии совещания с главами территориальных органов-представителей МИД в субъектах РФ. «Показательно, что именно за последние пару лет, включая истекший первый год проведения специальной военной операции, количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, резко возросло, их сейчас около двух десятков», — заявил Сергей Лавров. Трансляция совещания велась на официальном сайте МИД. В основном речь идет о странах, играющих заметную роль в своих регионах: это Египет, Турция, ОАЭ и Индонезия, отметил Лавров. Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года руководителями КНР, РФ, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Пакистан, Индия и Иран. БРИКС была создана лидерами Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР в рамках Петербургского экономического форума в 2006 году. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что при участии этих международных объединений можно организовать собственную альтернативу Олимпийским играм, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Количество стран, желающих стать членами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, достигло двух десятков. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии совещания с главами территориальных органов-представителей МИД в субъектах РФ. «Показательно, что именно за последние пару лет, включая истекший первый год проведения специальной военной операции, количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, резко возросло, их сейчас около двух десятков», — заявил Сергей Лавров. Трансляция совещания велась на официальном сайте МИД. В основном речь идет о странах, играющих заметную роль в своих регионах: это Египет, Турция, ОАЭ и Индонезия, отметил Лавров. Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года руководителями КНР, РФ, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Пакистан, Индия и Иран. БРИКС была создана лидерами Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР в рамках Петербургского экономического форума в 2006 году. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что при участии этих международных объединений можно организовать собственную альтернативу Олимпийским играм, передает RT.