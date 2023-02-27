Свердловчанка зарезала любовника и спрятала труп в шкафу

Свердловчанка воткнула нож в шею друга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) зарезала своего друга складным ножом, спрятала его тело в шкаф и жила в квартире с трупом, пока соседи не почувствовали запах гнили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Женщина вооружилась складным ножом и нанесла им удар сожителю в область шеи. В результате полученного ранения, осложнившегося массивной кровопотерей, потерпевший скончался на месте происшествия. Совершив убийство мужчины, обвиняемая погрузила его тело в платяной шкаф, забросав вещами», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что женщина собиралась получить зарплату, до которой оставалось около двух недель, и уехать к подруге в Екатеринбург. Знакомым она рассказала, что мужчина уехал работать на вахту, поэтому не появляется на людях. Однако через несколько дней после убийства соседи стали чувствовать в подъезде трупный запах и вызвали полицию.

Приехавшие силовики вскрыли дверь после попыток достучаться до женщины. «Хладнокровности этой женщины можно поразиться, но, образно выражаясь, „скелет в шкафу“ утаить ей не удалось», — подчеркнул начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.