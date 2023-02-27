По решению суда работодатель обязан выплатить 20 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге несовершеннолетняя с июля по сентябрь 2022 года работала продавцом-консультантом в магазине более 12 часов в день, что недопустимо по Трудовому кодексу РФ. Ленинский районный суд удовлетворил иск прокурора о привлечении работодателя к ответственности, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Проверка показала, что предприниматель не оформил трудовые правоотношения с несовершеннолетней, последняя осуществляла трудовые функции более 12 часов в день. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, признав правоотношения трудовыми и возложив на работодателя обязанность по выплате компенсации морального вреда», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь предприниматель должен выплатить законному представителю несовершеннолетней 20 тысяч рублей. Исполнение решения суда проконтролирует районная прокуратура.