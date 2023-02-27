Суд наказал екатеринбуржца за эксплуатацию детского труда

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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
По решению суда работодатель обязан выплатить 20 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге несовершеннолетняя с июля по сентябрь 2022 года работала продавцом-консультантом в магазине более 12 часов в день, что недопустимо по Трудовому кодексу РФ. Ленинский районный суд удовлетворил иск прокурора о привлечении работодателя к ответственности, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Проверка показала, что предприниматель не оформил трудовые правоотношения с несовершеннолетней, последняя осуществляла трудовые функции более 12 часов в день. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, признав правоотношения трудовыми и возложив на работодателя обязанность по выплате компенсации морального вреда», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь предприниматель должен выплатить законному представителю несовершеннолетней 20 тысяч рублей. Исполнение решения суда проконтролирует районная прокуратура.

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В Екатеринбурге несовершеннолетняя с июля по сентябрь 2022 года работала продавцом-консультантом в магазине более 12 часов в день, что недопустимо по Трудовому кодексу РФ. Ленинский районный суд удовлетворил иск прокурора о привлечении работодателя к ответственности, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Проверка показала, что предприниматель не оформил трудовые правоотношения с несовершеннолетней, последняя осуществляла трудовые функции более 12 часов в день. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, признав правоотношения трудовыми и возложив на работодателя обязанность по выплате компенсации морального вреда», — сообщили в пресс-службе ведомства. Теперь предприниматель должен выплатить законному представителю несовершеннолетней 20 тысяч рублей. Исполнение решения суда проконтролирует районная прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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