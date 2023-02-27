27 февраля 2023

В крупном районе Челябинска закрывают единственную детскую поликлинику. Фото

В челябинском районе Чурилово закрывают детскую поликлинику
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Свердловской области в Верхний Тагил и Кировград. Свердловская область, детская поликлиника, город кировград
Детей из Чурилово теперь будут возить в поликлинику на Марченко Фото:

В Челябинске в микрорайоне Чурилово 28 февраля закрывают единственную детскую поликлинику. Родителям с детьми теперь надо будет ездить в поликлинику на улицу Марченко, куда не ходит прямой общественный транспорт. Филиал свою работу не возобновит, сообщила врач детской поликлиники в Чурилово корреспонденту URA.RU.

«Нашу поликлинику на Трашутина, 20 закрывают сегодня, насовсем. Теперь вас будет обслуживать поликлиника на Марченко 21», — рассказала медик.

Данный вопрос поднимали в соцсетях еще в конце января 2022 года. Жительница Челябинска Вера Гурьянова в паблике «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «Вконтакте» жаловалась на закрытие единственной детской поликлиники в большом микрорайоне. В пресс-службе минздрава тогда ответили, что поликлиники всех подразделений ДГКБ №1 работают в плановом режиме, в том числе поликлиника в Чурилово, расположенная по адресу улица Трашутина, 20.

URA.RU был отправлен запрос в минздрав Челябинской области. На момент публикации материала ответ от учреждения так и не поступил.

Детская поликлиника будет закрыта и свою работу по адресу: Трашутина, 20 не возобновит, рассказала врач больницы
Фото:

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В Челябинске в микрорайоне Чурилово 28 февраля закрывают единственную детскую поликлинику. Родителям с детьми теперь надо будет ездить в поликлинику на улицу Марченко, куда не ходит прямой общественный транспорт. Филиал свою работу не возобновит, сообщила врач детской поликлиники в Чурилово корреспонденту URA.RU. «Нашу поликлинику на Трашутина, 20 закрывают сегодня, насовсем. Теперь вас будет обслуживать поликлиника на Марченко 21», — рассказала медик. Данный вопрос поднимали в соцсетях еще в конце января 2022 года. Жительница Челябинска Вера Гурьянова в паблике «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «Вконтакте» жаловалась на закрытие единственной детской поликлиники в большом микрорайоне. В пресс-службе минздрава тогда ответили, что поликлиники всех подразделений ДГКБ №1 работают в плановом режиме, в том числе поликлиника в Чурилово, расположенная по адресу улица Трашутина, 20. URA.RU был отправлен запрос в минздрав Челябинской области. На момент публикации материала ответ от учреждения так и не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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