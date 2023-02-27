В челябинском районе Чурилово закрывают детскую поликлинику

Детей из Чурилово теперь будут возить в поликлинику на Марченко Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске в микрорайоне Чурилово 28 февраля закрывают единственную детскую поликлинику. Родителям с детьми теперь надо будет ездить в поликлинику на улицу Марченко, куда не ходит прямой общественный транспорт. Филиал свою работу не возобновит, сообщила врач детской поликлиники в Чурилово корреспонденту URA.RU.

«Нашу поликлинику на Трашутина, 20 закрывают сегодня, насовсем. Теперь вас будет обслуживать поликлиника на Марченко 21», — рассказала медик.

Данный вопрос поднимали в соцсетях еще в конце января 2022 года. Жительница Челябинска Вера Гурьянова в паблике «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «Вконтакте» жаловалась на закрытие единственной детской поликлиники в большом микрорайоне. В пресс-службе минздрава тогда ответили, что поликлиники всех подразделений ДГКБ №1 работают в плановом режиме, в том числе поликлиника в Чурилово, расположенная по адресу улица Трашутина, 20.

URA.RU был отправлен запрос в минздрав Челябинской области. На момент публикации материала ответ от учреждения так и не поступил.