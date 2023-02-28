Директора лесоохранного предприятия в ХМАО осудят за воровство денег из бюджета

01 марта 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Директора предприятия из ХМАО уличили в краже из бюджета Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полиция ХМАО уличила руководителя организации по охране лесного фонда в Югорске в хищении бюджетных средств. На официальном сайте ведомства уточняется, что начальник учреждения присвоил более 300 тысяч рублей. «Сотрудники ОМВД установили, что житель Югорска, являясь начальником учреждения, заключил фиктивный договор с частным охранным предприятием на оказание услуг на объекте. По договору были выплачены 330120 рублей в адрес руководителя охранного предприятия, которыми фигуранты распорядились по собственному усмотрению», — указано на сайте. На директора лесоохранного предприятия завели уголовное дело по статье «Мошеничество». В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что помощник губернатора ХМАО подозревается в уголовном деле о мошенничестве. Из-за возникших в нему претензий чиновник написал заявление об уходе.

Полиция ХМАО уличила руководителя организации по охране лесного фонда в Югорске в хищении бюджетных средств. На официальном сайте ведомства уточняется, что начальник учреждения присвоил более 300 тысяч рублей. «Сотрудники ОМВД установили, что житель Югорска, являясь начальником учреждения, заключил фиктивный договор с частным охранным предприятием на оказание услуг на объекте. По договору были выплачены 330120 рублей в адрес руководителя охранного предприятия, которыми фигуранты распорядились по собственному усмотрению», — указано на сайте. На директора лесоохранного предприятия завели уголовное дело по статье «Мошеничество». В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что помощник губернатора ХМАО подозревается в уголовном деле о мошенничестве. Из-за возникших в нему претензий чиновник написал заявление об уходе.