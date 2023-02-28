28 февраля 2023

Директора лесоохранного предприятия в ХМАО осудят за воровство денег из бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Директора предприятия из ХМАО уличили в краже из бюджета Фото:

Полиция ХМАО уличила руководителя организации по охране лесного фонда в Югорске в хищении бюджетных средств. На официальном сайте ведомства уточняется, что начальник учреждения присвоил более 300 тысяч рублей.

«Сотрудники ОМВД установили, что житель Югорска, являясь начальником учреждения, заключил фиктивный договор с частным охранным предприятием на оказание услуг на объекте. По договору были выплачены 330120 рублей в адрес руководителя охранного предприятия, которыми фигуранты распорядились по собственному усмотрению», — указано на сайте.

На директора лесоохранного предприятия завели уголовное дело по статье «Мошеничество». В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что помощник губернатора ХМАО подозревается в уголовном деле о мошенничестве. Из-за возникших в нему претензий чиновник написал заявление об уходе.

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Полиция ХМАО уличила руководителя организации по охране лесного фонда в Югорске в хищении бюджетных средств. На официальном сайте ведомства уточняется, что начальник учреждения присвоил более 300 тысяч рублей. «Сотрудники ОМВД установили, что житель Югорска, являясь начальником учреждения, заключил фиктивный договор с частным охранным предприятием на оказание услуг на объекте. По договору были выплачены 330120 рублей в адрес руководителя охранного предприятия, которыми фигуранты распорядились по собственному усмотрению», — указано на сайте. На директора лесоохранного предприятия завели уголовное дело по статье «Мошеничество». В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что помощник губернатора ХМАО подозревается в уголовном деле о мошенничестве. Из-за возникших в нему претензий чиновник написал заявление об уходе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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