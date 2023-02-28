Директора лесоохранного предприятия в ХМАО осудят за воровство денег из бюджета

Полиция ХМАО уличила руководителя организации по охране лесного фонда в Югорске в хищении бюджетных средств. На официальном сайте ведомства уточняется, что начальник учреждения присвоил более 300 тысяч рублей.
«Сотрудники ОМВД установили, что житель Югорска, являясь начальником учреждения, заключил фиктивный договор с частным охранным предприятием на оказание услуг на объекте. По договору были выплачены 330120 рублей в адрес руководителя охранного предприятия, которыми фигуранты распорядились по собственному усмотрению», — указано на сайте.
На директора лесоохранного предприятия завели уголовное дело по статье «Мошеничество». В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU сообщало, что помощник губернатора ХМАО подозревается в уголовном деле о мошенничестве. Из-за возникших в нему претензий чиновник написал заявление об уходе.
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