CNN: «таинственный флот» помогает России перевозить нефть по всему миру

В мире растет флот «таинственных танкеров», который предположительно занимается экспортом российской нефти по всему земному шару. Такой «теневой флот» якобы помогает доставлять российскую нефть по всему миру в обход санкций. При этом о владельцах танкеров информации нет. Об этом рассказали в американской прессе.
«В мире растет флот „таинственных танкеров“, которые экспортируют российскую нефть в обход санкций. Инсайдеры отрасли оценивают размер этого „теневого“ флота примерно в 600 судов, или около 10% от мирового количества крупных танкеров», — передает телеканал CNN со ссылкой на источники. В материале отмечается, что количество судов продолжает увеличиваться.
Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что России нет необходимости создавать «теневой флот», потому что большое количество стран и так хотят брать российскую нефть. Газета Financial Times сообщила, что РФ якобы создала его для обхода санкций Запада. Страны G7 ранее ввели потолок цен на российскую нефть.
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В мире растет флот «таинственных танкеров», который предположительно занимается экспортом российской нефти по всему земному шару. Такой «теневой флот» якобы помогает доставлять российскую нефть по всему миру в обход санкций. При этом о владельцах танкеров информации нет. Об этом рассказали в американской прессе. «В мире растет флот „таинственных танкеров“, которые экспортируют российскую нефть в обход санкций. Инсайдеры отрасли оценивают размер этого „теневого“ флота примерно в 600 судов, или около 10% от мирового количества крупных танкеров», — передает телеканал CNN со ссылкой на источники. В материале отмечается, что количество судов продолжает увеличиваться. Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что России нет необходимости создавать «теневой флот», потому что большое количество стран и так хотят брать российскую нефть. Газета Financial Times сообщила, что РФ якобы создала его для обхода санкций Запада. Страны G7 ранее ввели потолок цен на российскую нефть.