01 марта 2023

Пермскому минспорта расширили полномочия и доверили мобилизацию

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Министерство спорта Прикамья будет отвечать за мобилизацию своих сотрудников Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Министерство физкультуры и спорта Пермского края получило больше полномочий. Это следует из изменений, которые отражены в положении о минспорта края. Их внесло краевое правительство, сказано в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Организует в пределах своей компетенции и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию министерства, а также осуществляет координацию и контроль проведения подведомственными госучреждениями мероприятий по мобилизационной подготовке», — сказано в постановлении правительства Прикамья. Также минспорта будет участвовать в проведении общероссийского мониторинга физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи в крае.

В октябре 2022 года по указанию губернатора Дмитрия Махонины были расширены полномочия краевой призывной комиссии в связи с объявленной ранее мобилизацией. Так, были установлены сроки для рассмотрения жалоб жителей, не согласных с решениями призывных комиссий в территориях.

О проведении частичной мобилизации в России объявил 21 сентября 2022 года президент Владимир Путин. В Минобороны РФ заявляли, что призыву подлежат граждане, прошедшие срочную службу, имеющие боевой опыт и имеющие военно-учетные специальности.

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Министерство физкультуры и спорта Пермского края получило больше полномочий. Это следует из изменений, которые отражены в положении о минспорта края. Их внесло краевое правительство, сказано в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Организует в пределах своей компетенции и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию министерства, а также осуществляет координацию и контроль проведения подведомственными госучреждениями мероприятий по мобилизационной подготовке», — сказано в постановлении правительства Прикамья. Также минспорта будет участвовать в проведении общероссийского мониторинга физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи в крае. В октябре 2022 года по указанию губернатора Дмитрия Махонины были расширены полномочия краевой призывной комиссии в связи с объявленной ранее мобилизацией. Так, были установлены сроки для рассмотрения жалоб жителей, не согласных с решениями призывных комиссий в территориях. О проведении частичной мобилизации в России объявил 21 сентября 2022 года президент Владимир Путин. В Минобороны РФ заявляли, что призыву подлежат граждане, прошедшие срочную службу, имеющие боевой опыт и имеющие военно-учетные специальности.
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