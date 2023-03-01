Бродягу задержали и доставили в полицию Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге ищут жертв 60-летнего бродяги, которого обвинили в сексуальных преступлениях после того, как он заходил за горожанами в подъезд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области.

«В производстве третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области находится уголовное дело об особо тяжком преступлении сексуального характера, в совершении которого обвиняется 60-летний житель региона», — говорится в сообщении ведомства.

Там распространили особые приметы бездомного: около 60-65 лет на вид, морщинистое лицо, отсутствуют почти все зубы на верхней челюсти, рост 160 сантиметров. По версии силовиков, в конце января мужчина зашел в подъезд за горожанами и надругался над ними. В чем заключалось преступление, следователи не уточняют. Однако они допускают, что жертвами бездомного могли стать и другие свердловчане. Всех узнавших мужчину по фото просят звонить по номерам 8(343)297-72-28, 8-912-648-38-69.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что ранее мужчину судили за другие преступления, когда он вел бродяжнический образ жизни. После подозрений, павших на мужчину, его задержали и доставили в полицию.

Фото: пресс-служба СУ Следственного комитета по Свердловской области