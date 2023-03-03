В МИД РФ заявили о неминуемом провале планов Запада по захвату России

03 марта 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России, подчеркивают в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России руками Украины, но все их попытки обречены на провал. Об этом сообщает МИД РФ. «Запад, взрастивший неонацистский киевский режим <…> пытается нанести стратегическое поражение России. Сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал», — сообщается на официальном сайте министерства. Также в ведомстве подчеркивают, что странам Запада безразличны тысячи невинных жизней, потери которых неизбежны из-за действия западных стран. В МИД РФ подчеркнули, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока все поставленные цели не будет выполнены. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада продолжают оказывать всевозможную поддержку Киеву. В МИД РФ также обвинили НАТО в причастности к теракту в Брянской области.

Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России руками Украины, но все их попытки обречены на провал. Об этом сообщает МИД РФ. «Запад, взрастивший неонацистский киевский режим <…> пытается нанести стратегическое поражение России. Сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал», — сообщается на официальном сайте министерства. Также в ведомстве подчеркивают, что странам Запада безразличны тысячи невинных жизней, потери которых неизбежны из-за действия западных стран. В МИД РФ подчеркнули, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока все поставленные цели не будет выполнены. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада продолжают оказывать всевозможную поддержку Киеву. В МИД РФ также обвинили НАТО в причастности к теракту в Брянской области.