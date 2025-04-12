Осужденный в ОАЭ россиянин вышел по амнистии и поехал убивать жену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россиянин позвонил жене и сказал, что голоса в голове толкают его на убийство
Россиянин позвонил жене и сказал, что голоса в голове толкают его на убийство Фото:

Россиянин Павел, чья фамилия не указана, освободился из тюрьмы в ОАЭ по амнистии и вернулся на родину с намерением убить свою жену. Об этом сообщают СМИ.

«Перед тем, как лететь домой, Павел позвонил жене и сказал, что собирается убить ее, так ему велели голоса в голове», — сообщает Life.ru. Жена сразу позвонила в полицию и сообщила сотрудникам о том, что у ее супруга дома есть целый арсенал огнестрельного оружия. Россиянин прилетел в Самару, где его встретили правоохранители.

Отмечается, что семья отдыхала в Шардже (ОАЭ). На протяжении отдыха Павел проявлял агрессию по отношению к супруге, ревновал ее. В день выезда из отеля мужчина вступил в перепалку с сотрудниками, потому что не хотел выселяться. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, и Павел напал на них. Он был задержан и отправлен на полгода в тюрьму, однако спустя несколько месяцев смог выйти на свободу по амнистии в честь окончания священного месяца Рамадан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянин Павел, чья фамилия не указана, освободился из тюрьмы в ОАЭ по амнистии и вернулся на родину с намерением убить свою жену. Об этом сообщают СМИ. «Перед тем, как лететь домой, Павел позвонил жене и сказал, что собирается убить ее, так ему велели голоса в голове», — сообщает Life.ru. Жена сразу позвонила в полицию и сообщила сотрудникам о том, что у ее супруга дома есть целый арсенал огнестрельного оружия. Россиянин прилетел в Самару, где его встретили правоохранители. Отмечается, что семья отдыхала в Шардже (ОАЭ). На протяжении отдыха Павел проявлял агрессию по отношению к супруге, ревновал ее. В день выезда из отеля мужчина вступил в перепалку с сотрудниками, потому что не хотел выселяться. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, и Павел напал на них. Он был задержан и отправлен на полгода в тюрьму, однако спустя несколько месяцев смог выйти на свободу по амнистии в честь окончания священного месяца Рамадан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...