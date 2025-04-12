Осужденный в ОАЭ россиянин вышел по амнистии и поехал убивать жену

Россиянин Павел, чья фамилия не указана, освободился из тюрьмы в ОАЭ по амнистии и вернулся на родину с намерением убить свою жену. Об этом сообщают СМИ.
«Перед тем, как лететь домой, Павел позвонил жене и сказал, что собирается убить ее, так ему велели голоса в голове», — сообщает Life.ru. Жена сразу позвонила в полицию и сообщила сотрудникам о том, что у ее супруга дома есть целый арсенал огнестрельного оружия. Россиянин прилетел в Самару, где его встретили правоохранители.
Отмечается, что семья отдыхала в Шардже (ОАЭ). На протяжении отдыха Павел проявлял агрессию по отношению к супруге, ревновал ее. В день выезда из отеля мужчина вступил в перепалку с сотрудниками, потому что не хотел выселяться. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, и Павел напал на них. Он был задержан и отправлен на полгода в тюрьму, однако спустя несколько месяцев смог выйти на свободу по амнистии в честь окончания священного месяца Рамадан.
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