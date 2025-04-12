В Красноярске на рынке загорелись кафе и павильоны

В Красноярске на территории рынка КрасТЭЦ произошел пожар. Огонь охватил кафе и торговые павильоны на площади в 250 квадратных метров.
«Горит кафе в ряду павильонов на рынке КрасТЭЦ. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Подробности происшествия пока не известны.
Тушить возгорание изначально прибыли 4 единицы техники и 12 пожарных. Но позже из-за ветра к месту ЧП пришлось стянуть дополнительные силы. Сейчас с огнем борются 8 единиц техники и 29 человек личного состава. Также, отмечают спасатели, из-за непогоды существует риск дальнейшего распространения пламени.
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