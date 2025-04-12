В Красноярске на рынке загорелись кафе и павильоны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Красняорске произошел пожар на одном из местных рынков, горят кафе и павильоны (архивное фото)
В Красняорске произошел пожар на одном из местных рынков, горят кафе и павильоны (архивное фото) Фото:

В Красноярске на территории рынка КрасТЭЦ произошел пожар. Огонь охватил кафе и торговые павильоны на площади в 250 квадратных метров.

«Горит кафе в ряду павильонов на рынке КрасТЭЦ. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Подробности происшествия пока не известны. 

Тушить возгорание изначально прибыли 4 единицы техники и 12 пожарных. Но позже из-за ветра к месту ЧП пришлось стянуть дополнительные силы. Сейчас с огнем борются 8 единиц техники и 29 человек личного состава. Также, отмечают спасатели, из-за непогоды существует риск дальнейшего распространения пламени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Красноярске на территории рынка КрасТЭЦ произошел пожар. Огонь охватил кафе и торговые павильоны на площади в 250 квадратных метров. «Горит кафе в ряду павильонов на рынке КрасТЭЦ. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Подробности происшествия пока не известны.  Тушить возгорание изначально прибыли 4 единицы техники и 12 пожарных. Но позже из-за ветра к месту ЧП пришлось стянуть дополнительные силы. Сейчас с огнем борются 8 единиц техники и 29 человек личного состава. Также, отмечают спасатели, из-за непогоды существует риск дальнейшего распространения пламени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...