В МИД РФ уличили НАТО в причастности к теракту в Брянской области

МИД РФ: украинские диверсанты использовали оружие НАТО во время теракта в Брянской области

03 марта 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия, считает МИД РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область Убийства мирных граждан в Брянской области украинскими диверсантами были совершены из оружия НАТО. В связи с этим стоит вопрос о квалификации стран Запада в качестве соучастников преступления. Об этом сообщает МИД РФ. «Украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются <…> при поддержке США и других стран НАТО. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В связи с этим возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма», — сообщается на официальном сайте министерства. Из сообщения ведомства следует, что данное преступление в Брянской области не останется безнаказанным. Также следственные органы РФ уже приступили к расследованию инцидента на приграничной территории. Ранее сообщалось, что две диверсионные группы проникли на территорию Брянской области, которая является приграничной между Украиной и РФ. Это произошло 2 марта. По итогу были официально зафиксированы двое погибших российских граждан. Президент РФ Владимир путин также назвал данное событие со стороны украиснких сил — терактом, а диверсантов, соответственно — террористами. Также депутат ГД Алексей Журавлев сравнил действиядиверсантов с деятельностью банды чеченского террориста Шамиля Басаева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти примут меры по недопущению терактов, сообщает «Национальная служба новостей». В ДНР уже обвинили НАТО в причастности к диверсии, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Убийства мирных граждан в Брянской области украинскими диверсантами были совершены из оружия НАТО. В связи с этим стоит вопрос о квалификации стран Запада в качестве соучастников преступления. Об этом сообщает МИД РФ. «Украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются <…> при поддержке США и других стран НАТО. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В связи с этим возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма», — сообщается на официальном сайте министерства. Из сообщения ведомства следует, что данное преступление в Брянской области не останется безнаказанным. Также следственные органы РФ уже приступили к расследованию инцидента на приграничной территории. Ранее сообщалось, что две диверсионные группы проникли на территорию Брянской области, которая является приграничной между Украиной и РФ. Это произошло 2 марта. По итогу были официально зафиксированы двое погибших российских граждан. Президент РФ Владимир путин также назвал данное событие со стороны украиснких сил — терактом, а диверсантов, соответственно — террористами. Также депутат ГД Алексей Журавлев сравнил действиядиверсантов с деятельностью банды чеченского террориста Шамиля Басаева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти примут меры по недопущению терактов, сообщает «Национальная служба новостей». В ДНР уже обвинили НАТО в причастности к диверсии, передает Life.