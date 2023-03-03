Мэр Екатеринбурга осудил сбежавших от мобилизации

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Рождественская служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов встретился с вдовами в преддверии 8 Марта Фото:
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Мобилизация в России

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осудил тех, кто во время частичной мобилизации, проходившей в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года, уехал за границу. Своим мнением он поделился на встрече с вдовами военных, участвовавших в спецоперации РФ на Украине, передает корреспондент URA.RU.

«То, что ребята не прятались от мобилизации, не убежали в Казахстан, в Армению, как это некоторые сделали… Я искренне считаю, что это не патриоты нашей родины», — сказал Орлов.

Также в своей вступительной речи он заявил, что спецоперация была неизбежна, поскольку «непонятно, как развивались бы события» — ведь «Европа и заокеанские партнеры рассматривают нас как сырьевой придаток». «А ребята не прятались, они понимали, что надо отстаивать интересы родины», — отметил мэр.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осудил тех, кто во время частичной мобилизации, проходившей в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года, уехал за границу. Своим мнением он поделился на встрече с вдовами военных, участвовавших в спецоперации РФ на Украине, передает корреспондент URA.RU. «То, что ребята не прятались от мобилизации, не убежали в Казахстан, в Армению, как это некоторые сделали… Я искренне считаю, что это не патриоты нашей родины», — сказал Орлов. Также в своей вступительной речи он заявил, что спецоперация была неизбежна, поскольку «непонятно, как развивались бы события» — ведь «Европа и заокеанские партнеры рассматривают нас как сырьевой придаток». «А ребята не прятались, они понимали, что надо отстаивать интересы родины», — отметил мэр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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