Губернатор Комарова позвала Эмира Кустурицу на лечение в ХМАО

Наталья Комарова пожелала режиссеру скорейшего выздоровления Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава ХМАО Наталья Комарова пригласила режиссера Эмира Кустурицу, который сломал ногу в Сербии и не смог прилететь в Югру на открытие кинофестиваля «Дух огня», на лечение в окружные больницы. Об этом URA.RU сообщила вице-президент кинофестиваля Мария Зверева.

«У него сложная операция, очень неудачный перелом. И губернатор предложила ему оказать медицинскую помощь в ХМАО. Он там в не очень хороших условиях», — сообщила Зверева.

При этом член правления «Газпром нефть» Александр Дыбаль поправил Звереву. «Скажем так, условия в Белграде хорошие, но у нас лучше».

Также стало известно, что глава ХМАО надеется на скорейшее выздоровление сербского режиссера и желает ему здоровья. «Хочу поблагодарить нашего президента кинофестиваля Эмира Кустурицу, пожелать ему скорейшего выздоровления. Он стремится выздороветь», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что программу кинофестиваля «Дух огня» в ХМАО не стали менять из-за травмы Эмира Кустурицы. Об этом сообщила вице-губернатор Елена Шумакова.