05 марта 2023

На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Передвижению мешает сильный ветер и низовая метель Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 6 марта продлевается временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«С 12:00 часов продлевается временное ограничение движения для автобусов, маршрутных и легковых такси на участке М-5 „Урал“ от границы Башкортостана до поворота на Усть-Катав. Для большегрузов — от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль», — заявили в Упрдор.

Ранее ограничения ввели из-за неблагоприятных погодных условий. Передвижению на трассе мешает сильный ветер и обильный снегопад.

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На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 6 марта продлевается временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «С 12:00 часов продлевается временное ограничение движения для автобусов, маршрутных и легковых такси на участке М-5 „Урал“ от границы Башкортостана до поворота на Усть-Катав. Для большегрузов — от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль», — заявили в Упрдор. Ранее ограничения ввели из-за неблагоприятных погодных условий. Передвижению на трассе мешает сильный ветер и обильный снегопад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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