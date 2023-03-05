На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничения

Передвижению мешает сильный ветер и низовая метель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 6 марта продлевается временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«С 12:00 часов продлевается временное ограничение движения для автобусов, маршрутных и легковых такси на участке М-5 „Урал“ от границы Башкортостана до поворота на Усть-Катав. Для большегрузов — от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль», — заявили в Упрдор.

Ранее ограничения ввели из-за неблагоприятных погодных условий. Передвижению на трассе мешает сильный ветер и обильный снегопад.