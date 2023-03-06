Жители Тюменской области смогут заключить брак у стен Кремля

В Тюменской области расширят список исторических мест для выездной регистрации брака

Молодожены смогут устраивать бракосочетания у тобольского Кремля и в здании мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Тюменской области хотят расширить список мест, где жители региона могут устроить выездную регистрацию брака в торжественной обстановке. Соответствующий проект подготовлен управлением записи актов гражданского состояния региона. В перечень включили и исторические места, к примеру такие, как Красная площадь у тобольского Кремля.

«Проект разработан в целях дополнения перечня государственных и муниципальных учреждений и иных помещений, расположенных в Тюменской области, для проведения в них заключения брака в торжественной обстановке. Список пополняется объектами в Тобольске, селах Ярково, Омутинское, Большое Сорокино», — говорится в проекте постановления, разработанном управлением ЗАГС региона.

Так, в Тобольске вступить в брак молодожены смогут в созданном в XIX веке Аптекарском саду. Также провести церемонию станет возможно в культурном и историческом центре города — у фонтана на Красной площади, вблизи Кремля.

В селе Сладково под церемонии выделили парк на улице Пушкина. В Омутинском — сквер Молодоженов, «Театральную площадь», «Центр культуры и досуга» и парк имени Филонова.

В селе Большое Сорокино вступить в брак жители смогут на территории детской школы искусств. А в Ярково молодоженов будут ждать в актовом зале местной администрации.