Свердловский депутат Госдумы вынужденно приземлился в аэропорту Челябинска

09 марта 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

По словам Максима Иванова, непогода спутала все его планы Фото: Анна Майорова © URA.RU Самолет, на борту которого был депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов, 9 марта совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. По словам парламентария, посадить судно в Екатеринбурге не позволили погодные условия. «Полетел сегодня в Екатеринбург, распланировал рабочие встречи. Но традиционный весенний екатеринбургский снегопад внес коррективы и нас встретил запасной аэродром в Челябинске», — написал депутат в своем telegram-канале. По словам депутата, пассажиры остались сидеть в самолете. Экипаж ждет улучшения погодных условий для продолжения полета. Несмотря на плюсовые температуры в Свердловской и Челябинской областях, обильные осадки мешают самолетам взлетать или приземляться. На федеральных и областных автодорогах бушуют снежные циклоны. Дорожные службы продолжают работу в усиленном режиме.

Самолет, на борту которого был депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов, 9 марта совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. По словам парламентария, посадить судно в Екатеринбурге не позволили погодные условия. «Полетел сегодня в Екатеринбург, распланировал рабочие встречи. Но традиционный весенний екатеринбургский снегопад внес коррективы и нас встретил запасной аэродром в Челябинске», — написал депутат в своем telegram-канале. По словам депутата, пассажиры остались сидеть в самолете. Экипаж ждет улучшения погодных условий для продолжения полета. Несмотря на плюсовые температуры в Свердловской и Челябинской областях, обильные осадки мешают самолетам взлетать или приземляться. На федеральных и областных автодорогах бушуют снежные циклоны. Дорожные службы продолжают работу в усиленном режиме.