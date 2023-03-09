Свердловский депутат Госдумы вынужденно приземлился в аэропорту Челябинска

Самолет, на борту которого был депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов, 9 марта совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. По словам парламентария, посадить судно в Екатеринбурге не позволили погодные условия.
«Полетел сегодня в Екатеринбург, распланировал рабочие встречи. Но традиционный весенний екатеринбургский снегопад внес коррективы и нас встретил запасной аэродром в Челябинске», — написал депутат в своем telegram-канале.
По словам депутата, пассажиры остались сидеть в самолете. Экипаж ждет улучшения погодных условий для продолжения полета.
Несмотря на плюсовые температуры в Свердловской и Челябинской областях, обильные осадки мешают самолетам взлетать или приземляться. На федеральных и областных автодорогах бушуют снежные циклоны. Дорожные службы продолжают работу в усиленном режиме.
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