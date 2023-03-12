Сын депутата Госдумы опроверг информацию о подозрениях в убийстве. Видео

12 марта 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Артем Иванюженков призвал не верить непроверенной информации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сын депутата Госдумы от КПРФ хоккеист Артем Иванюженков, которого ранее подозревали в убийстве Евгения Шмелькова, записал видео из Сочи. Он заявил, что находится в городе третий день, поэтому не может быть причастен к инциденту. «В сети разлетаются фейки по поводу того, что я совершал преступление <…> Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи», — заявил Артем Иванюженков. Ранее в СМИ начали публиковать информацию о том, что Иванюженкова подозревают в убийстве, совершенном в Подмосковье. Сообщалось, что сын депутата был задержан для дальнейшего допроса. В хоккейном клубе Сочи заявили, что не получали запросов или информации от правоохранительных органов, передает Sport 24 . Позже представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила, что сведения о задержании Иванюженкова являются фейком.

Сын депутата Госдумы от КПРФ хоккеист Артем Иванюженков, которого ранее подозревали в убийстве Евгения Шмелькова, записал видео из Сочи. Он заявил, что находится в городе третий день, поэтому не может быть причастен к инциденту. «В сети разлетаются фейки по поводу того, что я совершал преступление <…> Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи», — заявил Артем Иванюженков. Ранее в СМИ начали публиковать информацию о том, что Иванюженкова подозревают в убийстве, совершенном в Подмосковье. Сообщалось, что сын депутата был задержан для дальнейшего допроса. В хоккейном клубе Сочи заявили, что не получали запросов или информации от правоохранительных органов, передает Sport 24. Позже представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила, что сведения о задержании Иванюженкова являются фейком.