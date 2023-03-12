СК опроверг задержание сына депутата Госдумы из-за убийства в Подмосковье

Заявления в СМИ о том, что сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артем задержан по подозрению в убийстве, являются фейком. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.
«Информация, распространенная [telegram-каналом] „112“ о хоккеисте, не соответствует действительности. Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет», — сказала Ольга Врадий в разговоре с ТАСС. По ее словам, Артем Иванюженков находится сейчас на хоккейных сборах, так как он играет за ХК «Сочи».
В Подольске между посетителями ресторана произошла потасовка, в результате которой молодого парня ранили ножом. Пострадавший скончался в больнице. Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали подозреваемых, передает деловое издание «Взгляд». Ранее распространялась информация, что среди них есть Артем Иванюженков.
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