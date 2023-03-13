13 марта 2023

В Кургане исчезнет футбольный клуб «Тобол»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Курганский ФК «Тобол» изменит название Фото:

Футбольный клуб «Тобол» прекратит существование в своем прежнем виде и поменяет название. Об этом рассказали в спортуправлении области.

«Назрела необходимость в обновлении главного футбольного клуба Зауралья <…> С инициативой об изменении названия клуба выступило руководство ФК «Тобол», — сообщается в паблике управления соцсети «ВКонтакте». Проведение ребрендинга клуба поддержали в спортивном управлении региона. Название «Тобол» клуб носил с 2002 года.

Курганских болельщиков и любителей футбола попросили помочь в выборе нового названия клуба. В клубе предложили название «Курган». Также в качестве вариантов для голосования указаны «Зауралье», «Сибирь», «45-й регион», «Зауралец». Участникам предлагают указать другие варианты в комментариях.

Ранее URA.RU писало, что над сменой названия футбольного клуба, который из городской собственности перешел в областную, чиновники задумались в апреле прошлого года. Это было связно с тем, что житель Кургана подал заявку на регистрацию товарного знака местного футбольного клуба «Тобол».

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Футбольный клуб «Тобол» прекратит существование в своем прежнем виде и поменяет название. Об этом рассказали в спортуправлении области. «Назрела необходимость в обновлении главного футбольного клуба Зауралья <…> С инициативой об изменении названия клуба выступило руководство ФК «Тобол», — сообщается в паблике управления соцсети «ВКонтакте». Проведение ребрендинга клуба поддержали в спортивном управлении региона. Название «Тобол» клуб носил с 2002 года. Курганских болельщиков и любителей футбола попросили помочь в выборе нового названия клуба. В клубе предложили название «Курган». Также в качестве вариантов для голосования указаны «Зауралье», «Сибирь», «45-й регион», «Зауралец». Участникам предлагают указать другие варианты в комментариях. Ранее URA.RU писало, что над сменой названия футбольного клуба, который из городской собственности перешел в областную, чиновники задумались в апреле прошлого года. Это было связно с тем, что житель Кургана подал заявку на регистрацию товарного знака местного футбольного клуба «Тобол».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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