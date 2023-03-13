В заборе возле железнодорожных путей нашли новый проем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана, проживающие недалеко от Омского переулка, нашли новый проем в заборе, по которому в неположенном месте переходят железнодорожные пути, чтобы добраться до центра города. Об этом URA.RU сообщил горожанин. Ранее местные жители помешали РЖД убрать мост, который вел к другому проему в заборе. Позже тот проем заварили.

«В заборе появился новый проем. Теперь местные жители пользуются им, чтобы перейти железнодорожные пути», — рассказал горожанин. Корреспондент URA.RU выехал на место и обнаружил этот проем.

Представители Южно-Уральской железной дороги сообщили URA.RU, что в ближайшее время планируют закрыть проем в заборе, расположенный в месте несанкционированного перехода через пути. Также они планируют демонтировать металлический мостик, расположенного в полосе отвода железной дороги напротив дома № 12 Омского переулка. В компании попросили горожан беречь свою жизнь и переходить железнодорожные пути только в разрешенных местах, обозначенных соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее Курганский городской суд обязал ОАО «Российские железные дороги» до 3 марта демонтировать незаконно построенный металлический мост и восстановить ограждение. 1 марта местные жители помешали демонтировать мост. 2 марта представители компании заварили проем в заборе, расположенный возле моста. Горожане объясняли, что для них это была единственная короткая дорога для центра города. В компании им отвечали, что в 800 метрах есть путепровод на улице Бурова-Петрова с пешеходной дорожкой, возле которого расположены остановки, но жители считают эту дорогу опаснее незаконной. Некоторые местные жители ждали, когда кто-нибудь сделает новый проем в заборе.