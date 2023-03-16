Копейчане испугались яркой вспышки среди ночи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Копейска (Челябинская область) сообщают о звуке взрыва и яркой вспышке, которые были замечены в микрорайоне Тугайкуль (РМЗ) ночью 17 марта. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео инцидента.

«В районе Тугайкуля (РМЗ) произошел взрыв с огромной вспышкой. Сигналки у всех машин сработали. Дети перепугались», — пишут очевидцы в паблике «Инцидент Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

На видеозаписи инцидента видно вспышку света, после которой у припаркованных во дворе жилого дома автомобилей начинают мигать фары. Звук камеры видеонаблюдения не передают. Комментарий от ГУ МЧС по Челябинской области будет опубликован, как только поступит в редакцию.

Ранее в Верхнеуральском районе (Челябинская область) в поселке Дзержинка произошла разгерметизация пятилитрового газового баллона в доме на два хозяина. От взрывной волны обрушился потолок в одной из квартир. Погиб 14-летний подросток, еще четыре человека пострадали.