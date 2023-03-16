16 марта 2023
15 марта 2023

Жителей Копейска напугали звук взрыва и вспышка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская иллюминация к Новому году. Челябинск, луна, светильник, ночь, иллюминация, улицы города
Копейчане испугались яркой вспышки среди ночи Фото:

Жители Копейска (Челябинская область) сообщают о звуке взрыва и яркой вспышке, которые были замечены в микрорайоне Тугайкуль (РМЗ) ночью 17 марта. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео инцидента.

«В районе Тугайкуля (РМЗ) произошел взрыв с огромной вспышкой. Сигналки у всех машин сработали. Дети перепугались», — пишут очевидцы в паблике «Инцидент Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

На видеозаписи инцидента видно вспышку света, после которой у припаркованных во дворе жилого дома автомобилей начинают мигать фары. Звук камеры видеонаблюдения не передают. Комментарий от ГУ МЧС по Челябинской области будет опубликован, как только поступит в редакцию.

Ранее в Верхнеуральском районе (Челябинская область) в поселке Дзержинка произошла разгерметизация пятилитрового газового баллона в доме на два хозяина. От взрывной волны обрушился потолок в одной из квартир. Погиб 14-летний подросток, еще четыре человека пострадали.

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Жители Копейска (Челябинская область) сообщают о звуке взрыва и яркой вспышке, которые были замечены в микрорайоне Тугайкуль (РМЗ) ночью 17 марта. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео инцидента. «В районе Тугайкуля (РМЗ) произошел взрыв с огромной вспышкой. Сигналки у всех машин сработали. Дети перепугались», — пишут очевидцы в паблике «Инцидент Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На видеозаписи инцидента видно вспышку света, после которой у припаркованных во дворе жилого дома автомобилей начинают мигать фары. Звук камеры видеонаблюдения не передают. Комментарий от ГУ МЧС по Челябинской области будет опубликован, как только поступит в редакцию. Ранее в Верхнеуральском районе (Челябинская область) в поселке Дзержинка произошла разгерметизация пятилитрового газового баллона в доме на два хозяина. От взрывной волны обрушился потолок в одной из квартир. Погиб 14-летний подросток, еще четыре человека пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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