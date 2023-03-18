18 марта 2023
17 марта 2023

В Челябинске закрывается самый популярный ледовый каток

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый каток в парке Терешковой. Челябинск, каток, забор
Ледовый каток в парке Терешковой в этом сезоне проработал четыре месяца Фото:

В Челябинске 19 марта закрывается самый популярный ледовый каток под открытым небом в детском парке имени Терешковой. Об этом сообщила городская администрация.

«Один из самых популярных катков Челябинска прекращает свою работу до следующего сезона. С завтрашнего дня здесь начнется демонтаж ледовых дорожек», — пояснили в мэрии Челябинска.

По данным властей, каток в этом сезоне проработал более четырех месяцев. Его посетили 45 тысяч человек. Каток популярен у жителей Челябинска, поскольку расположен не в коробке, а в парке, среди деревьев и малых архитектурных форм.

В начале марта в Челябинске уже закрылся ледовый каток в парке Пушкина. Последнее катание в нем состоялось 5 марта.

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В Челябинске 19 марта закрывается самый популярный ледовый каток под открытым небом в детском парке имени Терешковой. Об этом сообщила городская администрация. «Один из самых популярных катков Челябинска прекращает свою работу до следующего сезона. С завтрашнего дня здесь начнется демонтаж ледовых дорожек», — пояснили в мэрии Челябинска. По данным властей, каток в этом сезоне проработал более четырех месяцев. Его посетили 45 тысяч человек. Каток популярен у жителей Челябинска, поскольку расположен не в коробке, а в парке, среди деревьев и малых архитектурных форм. В начале марта в Челябинске уже закрылся ледовый каток в парке Пушкина. Последнее катание в нем состоялось 5 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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