В Челябинске закрывается самый популярный ледовый каток

19 марта 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Ледовый каток в парке Терешковой в этом сезоне проработал четыре месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 19 марта закрывается самый популярный ледовый каток под открытым небом в детском парке имени Терешковой. Об этом сообщила городская администрация. «Один из самых популярных катков Челябинска прекращает свою работу до следующего сезона. С завтрашнего дня здесь начнется демонтаж ледовых дорожек», — пояснили в мэрии Челябинска. По данным властей, каток в этом сезоне проработал более четырех месяцев. Его посетили 45 тысяч человек. Каток популярен у жителей Челябинска, поскольку расположен не в коробке, а в парке, среди деревьев и малых архитектурных форм. В начале марта в Челябинске уже закрылся ледовый каток в парке Пушкина. Последнее катание в нем состоялось 5 марта.

В Челябинске 19 марта закрывается самый популярный ледовый каток под открытым небом в детском парке имени Терешковой. Об этом сообщила городская администрация. «Один из самых популярных катков Челябинска прекращает свою работу до следующего сезона. С завтрашнего дня здесь начнется демонтаж ледовых дорожек», — пояснили в мэрии Челябинска. По данным властей, каток в этом сезоне проработал более четырех месяцев. Его посетили 45 тысяч человек. Каток популярен у жителей Челябинска, поскольку расположен не в коробке, а в парке, среди деревьев и малых архитектурных форм. В начале марта в Челябинске уже закрылся ледовый каток в парке Пушкина. Последнее катание в нем состоялось 5 марта.