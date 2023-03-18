В Челябинске закрывается самый популярный ледовый каток

В Челябинске 19 марта закрывается самый популярный ледовый каток под открытым небом в детском парке имени Терешковой. Об этом сообщила городская администрация.
«Один из самых популярных катков Челябинска прекращает свою работу до следующего сезона. С завтрашнего дня здесь начнется демонтаж ледовых дорожек», — пояснили в мэрии Челябинска.
По данным властей, каток в этом сезоне проработал более четырех месяцев. Его посетили 45 тысяч человек. Каток популярен у жителей Челябинска, поскольку расположен не в коробке, а в парке, среди деревьев и малых архитектурных форм.
В начале марта в Челябинске уже закрылся ледовый каток в парке Пушкина. Последнее катание в нем состоялось 5 марта.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.