Эксперт раскрыл, как продать квартиру быстрее и дороже

Коммерческий директор «Авито Недвижимости»: корректное объявление обеспечит быструю продажу квартиры

19 марта 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Нужно уделить внимание объявлению, чтобы продать квартиру быстро Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы продать квартиру быстро и выгодно, нужно корректно описать ее в объявлении, указать адекватную цену и выгодно преподнести преимущества. Об этом рассказал коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов. «Документы должны быть в идеальном состоянии, потому что в большом объеме предложений клиенты выбирают те квартиры, документы на которые выглядят наиболее прозрачно», — рассказал Николай Попов журналисту «Известий». Он также указал на другие моменты, которые могут ускорить заключение сделки. Новость по теме Риелторы устраивают травлю курганцам, которые не хотят воспользоваться их услугами Необходимо определиться с ценой. Сделка по продаже квартиры может затянуться как из-за завышенной стоимости, так и из-за заниженной. Попов порекомендовал нанять в этих целях профессионального оценщика. Стоимость повышает близость транспортных остановок, свежий ремонт и наличие грузового лифта в доме.

Следует правильно подготовить документы. Полный пакет следует собрать сразу, покупатели охотнее заключают сделки, которые выглядят прозрачными. Наиболее важными документами являются кадастровый паспорт, бумаги БТИ, ЕГРН.

Перед тем, как показывать квартиру потенциальным покупателям, в том числе на фотографиях, в ней нужно прибраться. Лучше выбросить все старое, чтобы не создавалось ощущение захламленности. Специалист назвал такие работы «хоумстейджингом».

Внимательно нужно отнестись к заполнению объявления о продаже. Следует правильно указать адрес, количество комнат, площадь квартиры с кухней и без, рассказать про инфраструктуру, про остановки общественного транспорта. Особенно подробно необходимо описать те факторы, которые составляют преимущества: приятные соседи, зеленый двор, близость парков и ухоженный подъезд.

Специалист порекомендовал писать объявление о продаже простыми словами и без клише. Лучше избегать фраз-призывов: «возможен торг», «дешево», «срочно» и прочих восклицаний. Все это оттолкнет потенциальных покупателей.

Чтобы продать квартиру быстро и выгодно, нужно корректно описать ее в объявлении, указать адекватную цену и выгодно преподнести преимущества. Об этом рассказал коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов. «Документы должны быть в идеальном состоянии, потому что в большом объеме предложений клиенты выбирают те квартиры, документы на которые выглядят наиболее прозрачно», — рассказал Николай Попов журналисту «Известий». Он также указал на другие моменты, которые могут ускорить заключение сделки.