Эксперт раскрыл, как продать квартиру быстрее и дороже

Нужно уделить внимание объявлению, чтобы продать квартиру быстро
Чтобы продать квартиру быстро и выгодно, нужно корректно описать ее в объявлении, указать адекватную цену и выгодно преподнести преимущества. Об этом рассказал коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.
«Документы должны быть в идеальном состоянии, потому что в большом объеме предложений клиенты выбирают те квартиры, документы на которые выглядят наиболее прозрачно», — рассказал Николай Попов журналисту «Известий». Он также указал на другие моменты, которые могут ускорить заключение сделки.
- Необходимо определиться с ценой. Сделка по продаже квартиры может затянуться как из-за завышенной стоимости, так и из-за заниженной. Попов порекомендовал нанять в этих целях профессионального оценщика. Стоимость повышает близость транспортных остановок, свежий ремонт и наличие грузового лифта в доме.
- Следует правильно подготовить документы. Полный пакет следует собрать сразу, покупатели охотнее заключают сделки, которые выглядят прозрачными. Наиболее важными документами являются кадастровый паспорт, бумаги БТИ, ЕГРН.
- Перед тем, как показывать квартиру потенциальным покупателям, в том числе на фотографиях, в ней нужно прибраться. Лучше выбросить все старое, чтобы не создавалось ощущение захламленности. Специалист назвал такие работы «хоумстейджингом».
- Внимательно нужно отнестись к заполнению объявления о продаже. Следует правильно указать адрес, количество комнат, площадь квартиры с кухней и без, рассказать про инфраструктуру, про остановки общественного транспорта. Особенно подробно необходимо описать те факторы, которые составляют преимущества: приятные соседи, зеленый двор, близость парков и ухоженный подъезд.
- Специалист порекомендовал писать объявление о продаже простыми словами и без клише. Лучше избегать фраз-призывов: «возможен торг», «дешево», «срочно» и прочих восклицаний. Все это оттолкнет потенциальных покупателей.
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