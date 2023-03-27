27 марта 2023

Маляры главного танкового завода работают в особом режиме. Фото

Маляры «Уралвагонзавода» красят танки по 12 часов в сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
Танки на УВЗ красят по особой технологии Фото:

Бригада сотрудников малярно-сдаточного цеха №2 «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») трудится в особом режиме — по 12 часов в смену. Если раньше они красили вагоны, то сегодня корпуса танков, сообщает пресс-служба предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Малярно-сдаточный цех, как и другие подразделения вагоносборочного производства сегодня, помогает танкостроителям. Там, где недавно красились вагоны, сегодня происходит покраска корпусов и динамической защиты на танки. Бригада маляров малярно-сдаточного цеха № 2 трудится в особом режиме — по 12 часов в смену», — рассказывают на УВЗ.

Согласно технологии, изделие сперва поступает на дробеочистку, затем на грунтовку и только после этого к малярам. Одна из сотрудниц Ирина Медведева с 20-летним стажем работы шутит, что после зерновозов, которые самые сложные в покраске, уже ничего не страшно. «У меня немалый опыт, поэтому не имеет большого значения, какой вид продукции красить. В нашей бригаде восемь человек, поддерживаем друг друга во всем», — рассказывает женщина.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.

Маляры на УВЗ работают по 12 часов в сутки
Маляры на УВЗ работают по 12 часов в сутки
Фото:
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Бригада сотрудников малярно-сдаточного цеха №2 «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») трудится в особом режиме — по 12 часов в смену. Если раньше они красили вагоны, то сегодня корпуса танков, сообщает пресс-служба предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Малярно-сдаточный цех, как и другие подразделения вагоносборочного производства сегодня, помогает танкостроителям. Там, где недавно красились вагоны, сегодня происходит покраска корпусов и динамической защиты на танки. Бригада маляров малярно-сдаточного цеха № 2 трудится в особом режиме — по 12 часов в смену», — рассказывают на УВЗ. Согласно технологии, изделие сперва поступает на дробеочистку, затем на грунтовку и только после этого к малярам. Одна из сотрудниц Ирина Медведева с 20-летним стажем работы шутит, что после зерновозов, которые самые сложные в покраске, уже ничего не страшно. «У меня немалый опыт, поэтому не имеет большого значения, какой вид продукции красить. В нашей бригаде восемь человек, поддерживаем друг друга во всем», — рассказывает женщина. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.
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