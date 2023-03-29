Врачи предупредили россиян о продуктах, ускоряющих старение

30 марта 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Врачи не советуют есть сладкое и продукты из переработанного мяса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сладости, продукты из переработанного мяса, алкоголь, фастфуд, соусы и полуфабрикаты ускоряют процессы старения в организме, ведут к ожирению и разрушают зубную эмаль. Об этом рассказали врачи. «Избыточное потребление сахара не только ведет к росту массы тела и развитию инсулинорезистентности, но и способствует старению кожи. Избыток сахара в рационе делает кожу менее эластичной, способствует образованию морщин и замедляет ее восстановление при повреждениях», — рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко «Известиям». Тимощенко также не советует есть продукты из переработанного мяса — колбасы, сосиски, мясные полуфабрикаты. По словам эксперта, они негативно влияют на обменные процессы за счет высокого содержания жиров, добавленной соли и улучшителей вкуса. К преждевременному старению кожи и отекам приводит употребление продуктов с так называемой скрытой солью, считает диетолог. К ним относятся соусы, продукты быстрого приготовления, полуфабрикаты, хлеб. Кроме того, алкоголь оказывает повреждающее действие не только на печень, но и обезвоживает кожу, рассказала Анастасия Тимощенко. Стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что все эти продукты также негативно влияют на состояние зубов. По его словам, сладости разрушают зубы, а потеря зубов существенно влияет на овал лица, прибавляя человеку несколько лишних лет. Он также отметил, что необходимо внимательно ухаживать за полостью рта после употребления в пищу хлебобулочных изделий или каши. Эти продукты опасны тем, что быстро прилипают к зубам и тяжело вычищаются. Ранее диетолог Людмила Микитюк рассказала, что спортсменам лучше отказаться от употребления мучного, алкоголя, жаренного картофеля, майонеза и лимонада. Такие продукты негативно сказываются на спортивной форме и содержат много «пустых» калорий. Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что регулярное употребление чая замедляет старение и снижает риск появления онкологических заболеваний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сладости, продукты из переработанного мяса, алкоголь, фастфуд, соусы и полуфабрикаты ускоряют процессы старения в организме, ведут к ожирению и разрушают зубную эмаль. Об этом рассказали врачи. «Избыточное потребление сахара не только ведет к росту массы тела и развитию инсулинорезистентности, но и способствует старению кожи. Избыток сахара в рационе делает кожу менее эластичной, способствует образованию морщин и замедляет ее восстановление при повреждениях», — рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко «Известиям». Тимощенко также не советует есть продукты из переработанного мяса — колбасы, сосиски, мясные полуфабрикаты. По словам эксперта, они негативно влияют на обменные процессы за счет высокого содержания жиров, добавленной соли и улучшителей вкуса. К преждевременному старению кожи и отекам приводит употребление продуктов с так называемой скрытой солью, считает диетолог. К ним относятся соусы, продукты быстрого приготовления, полуфабрикаты, хлеб. Кроме того, алкоголь оказывает повреждающее действие не только на печень, но и обезвоживает кожу, рассказала Анастасия Тимощенко. Стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что все эти продукты также негативно влияют на состояние зубов. По его словам, сладости разрушают зубы, а потеря зубов существенно влияет на овал лица, прибавляя человеку несколько лишних лет. Он также отметил, что необходимо внимательно ухаживать за полостью рта после употребления в пищу хлебобулочных изделий или каши. Эти продукты опасны тем, что быстро прилипают к зубам и тяжело вычищаются. Ранее диетолог Людмила Микитюк рассказала, что спортсменам лучше отказаться от употребления мучного, алкоголя, жаренного картофеля, майонеза и лимонада. Такие продукты негативно сказываются на спортивной форме и содержат много «пустых» калорий. Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что регулярное употребление чая замедляет старение и снижает риск появления онкологических заболеваний.