Диетолог рассказала, от каких продуктов надо отказаться, чтобы накачать мышцы

Диетолог Микитюк: спортсменам стоит отказаться от продуктов с «пустыми» калориями, чтобы нарастить мышцы

27 марта 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Спортсменам стоит отказаться от жареного картофеля, рассказала Людмила Микитюк Фото: Александр Мамаев © URA.RU Спортсменам лучше отказаться от употребления мучного, алкоголя, жаренного картофеля, майонеза и лимонада. Такие продукты негативно сказываются на спортивной форме и содержат много «пустых» калорий, которые препятствуют росту мышц. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк. «Лучше вообще прекратить употребление спиртосодержащих напитков, а если это невозможно сделать по какой-то причине, максимально ограничивайте себя. Во время употребления алкоголя пейте больше воды, она способствует выводу алкоголя из вашего организма», — сообщила Людмила Микитюк в разговоре с телеканалом Life . Она отметила, что спиртное может убрать все результаты тренировок. Она также отметила, что спортсменам стоит отказаться от конфет и хлебобулочных изделий. Их можно заменить йогуртом с ягодами и фруктами или смузи из овсяных хлопьев, нежирного молока, ягод и меда. Диетолог не рекомендует спортсменам питаться жаренным картофелем. По ее словам, употребление такого продукта замедляет рост мышц. Микитюк порекомендовала варить картофель или готовить его в мундире вместо обжарки в масле. Спортсменам однозначно стоить отказаться от искусственных жиров, которые есть в майонезе. Они понижают уровень тестостерона и снижают детоксикацию организма. Также Микитюк отметила, что газировка содержит большое количество «пустых» калорий. Углекислый газ из напитка повышает кислотность желудочного сока, из-за чего людям с заболеваниями ЖКТ крайне не рекомендуется употреблять газированные напитки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спортсменам лучше отказаться от употребления мучного, алкоголя, жаренного картофеля, майонеза и лимонада. Такие продукты негативно сказываются на спортивной форме и содержат много «пустых» калорий, которые препятствуют росту мышц. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк. «Лучше вообще прекратить употребление спиртосодержащих напитков, а если это невозможно сделать по какой-то причине, максимально ограничивайте себя. Во время употребления алкоголя пейте больше воды, она способствует выводу алкоголя из вашего организма», — сообщила Людмила Микитюк в разговоре с телеканалом Life. Она отметила, что спиртное может убрать все результаты тренировок. Она также отметила, что спортсменам стоит отказаться от конфет и хлебобулочных изделий. Их можно заменить йогуртом с ягодами и фруктами или смузи из овсяных хлопьев, нежирного молока, ягод и меда. Диетолог не рекомендует спортсменам питаться жаренным картофелем. По ее словам, употребление такого продукта замедляет рост мышц. Микитюк порекомендовала варить картофель или готовить его в мундире вместо обжарки в масле. Спортсменам однозначно стоить отказаться от искусственных жиров, которые есть в майонезе. Они понижают уровень тестостерона и снижают детоксикацию организма. Также Микитюк отметила, что газировка содержит большое количество «пустых» калорий. Углекислый газ из напитка повышает кислотность желудочного сока, из-за чего людям с заболеваниями ЖКТ крайне не рекомендуется употреблять газированные напитки.