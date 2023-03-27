Диетолог рассказала, от каких продуктов надо отказаться, чтобы накачать мышцы

Диетолог Микитюк: спортсменам стоит отказаться от продуктов с «пустыми» калориями, чтобы нарастить мышцы
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Полина в первом детском ресторане «Тридевятое». Екатеринбург, фастфуд, картошка фри, бургер, вредная пища
Спортсменам стоит отказаться от жареного картофеля, рассказала Людмила Микитюк Фото:

Спортсменам лучше отказаться от употребления мучного, алкоголя, жаренного картофеля, майонеза и лимонада. Такие продукты негативно сказываются на спортивной форме и содержат много «пустых» калорий, которые препятствуют росту мышц. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк.

«Лучше вообще прекратить употребление спиртосодержащих напитков, а если это невозможно сделать по какой-то причине, максимально ограничивайте себя. Во время употребления алкоголя пейте больше воды, она способствует выводу алкоголя из вашего организма», — сообщила Людмила Микитюк в разговоре с телеканалом Life. Она отметила, что спиртное может убрать все результаты тренировок.

Она также отметила, что спортсменам стоит отказаться от конфет и хлебобулочных изделий. Их можно заменить йогуртом с ягодами и фруктами или смузи из овсяных хлопьев, нежирного молока, ягод и меда.

Диетолог не рекомендует спортсменам питаться жаренным картофелем. По ее словам, употребление такого продукта замедляет рост мышц. Микитюк порекомендовала варить картофель или готовить его в мундире вместо обжарки в масле.

Спортсменам однозначно стоить отказаться от искусственных жиров, которые есть в майонезе. Они понижают уровень тестостерона и снижают детоксикацию организма. Также Микитюк отметила, что газировка содержит большое количество «пустых» калорий. Углекислый газ из напитка повышает кислотность желудочного сока, из-за чего людям с заболеваниями ЖКТ крайне не рекомендуется употреблять газированные напитки.

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Спортсменам лучше отказаться от употребления мучного, алкоголя, жаренного картофеля, майонеза и лимонада. Такие продукты негативно сказываются на спортивной форме и содержат много «пустых» калорий, которые препятствуют росту мышц. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк. «Лучше вообще прекратить употребление спиртосодержащих напитков, а если это невозможно сделать по какой-то причине, максимально ограничивайте себя. Во время употребления алкоголя пейте больше воды, она способствует выводу алкоголя из вашего организма», — сообщила Людмила Микитюк в разговоре с телеканалом Life. Она отметила, что спиртное может убрать все результаты тренировок. Она также отметила, что спортсменам стоит отказаться от конфет и хлебобулочных изделий. Их можно заменить йогуртом с ягодами и фруктами или смузи из овсяных хлопьев, нежирного молока, ягод и меда. Диетолог не рекомендует спортсменам питаться жаренным картофелем. По ее словам, употребление такого продукта замедляет рост мышц. Микитюк порекомендовала варить картофель или готовить его в мундире вместо обжарки в масле. Спортсменам однозначно стоить отказаться от искусственных жиров, которые есть в майонезе. Они понижают уровень тестостерона и снижают детоксикацию организма. Также Микитюк отметила, что газировка содержит большое количество «пустых» калорий. Углекислый газ из напитка повышает кислотность желудочного сока, из-за чего людям с заболеваниями ЖКТ крайне не рекомендуется употреблять газированные напитки.
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