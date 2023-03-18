18 марта 2023

Диетолог Соломатина: регулярное употребление чая замедляет старение

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Пикник жильцов дома Карла Либкнехта, 40. Екатеринбург, чай, самовар
Чай способен снизить риск появления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний Фото:

Регулярное употребление чая замедляет старение и снижает риск появления онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Качественный и правильно заваренный чай является очень полезным напитком. Регулярное употребления чая <…> снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Также полезные вещества [в чае], способные замедлить процесс старения», — отметила Елена Соломатина в разговоре с argumenti.ru.

Диетолог предупредила, что при неправильном приготовлении и ферментировании (переработке) чайного продукта может появиться плесень. Это происходит из-за того, что в чайных листьях содержатся антиоксиданты, которые очень неустойчивы. При этом саму плесень будет трудно заметить.

Ранее фитнес-тренер посоветовал после пробуждения пить чистую воду и включать в свой завтрак чай. Эта привычка поможет чувствовать себя свежо по утрам. А невролог из Нью-Йорка Санджив Котаре посоветовал пить ромашковый чай при бессоннице.

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Регулярное употребление чая замедляет старение и снижает риск появления онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. «Качественный и правильно заваренный чай является очень полезным напитком. Регулярное употребления чая <…> снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Также полезные вещества [в чае], способные замедлить процесс старения», — отметила Елена Соломатина в разговоре с argumenti.ru. Диетолог предупредила, что при неправильном приготовлении и ферментировании (переработке) чайного продукта может появиться плесень. Это происходит из-за того, что в чайных листьях содержатся антиоксиданты, которые очень неустойчивы. При этом саму плесень будет трудно заметить. Ранее фитнес-тренер посоветовал после пробуждения пить чистую воду и включать в свой завтрак чай. Эта привычка поможет чувствовать себя свежо по утрам. А невролог из Нью-Йорка Санджив Котаре посоветовал пить ромашковый чай при бессоннице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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