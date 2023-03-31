Медведев: Россия готова уничтожить «миротворцев НАТО» на Украине

31 марта 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

«Миротворцы» являются прямыми врагами России, подчеркнул Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Миротворцы» из стран НАТО, которые будут направлены на Украину, станут законной целью для российских солдат. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Очевидно и то, что такие „миротворцы“ — наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооруженных сил, если разместятся на передовой без согласия России», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он обратил внимание, что ВС РФ будут враждебно настроены именно к тем «миротворцам», кто будет напрямую угрожать России. По словам зампредседателя Совбеза, «миротворцы» являются «комбатантами» и не выступают за мир. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывался, что страны ЕС готовы к тому, чтобы страны союза направляли войска миротворческого типа на территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул опасность данной темы.

«Миротворцы» из стран НАТО, которые будут направлены на Украину, станут законной целью для российских солдат. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Очевидно и то, что такие „миротворцы“ — наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооруженных сил, если разместятся на передовой без согласия России», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он обратил внимание, что ВС РФ будут враждебно настроены именно к тем «миротворцам», кто будет напрямую угрожать России. По словам зампредседателя Совбеза, «миротворцы» являются «комбатантами» и не выступают за мир. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывался, что страны ЕС готовы к тому, чтобы страны союза направляли войска миротворческого типа на территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул опасность данной темы.